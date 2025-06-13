İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı! İsrail'de Sirenler Çaldı, Ülkedekilere "Sığınaklara Gidin" Mesajı Gönderildi
İsrail'in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılar devam ederken İran'dan karşılık geldi. İran lideri Hamaney'in 'İsrail'i perişan edeceğiz' açıklamasından dakikalar sonra İran, İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den ve önemli liman kenti Hayfa'dan dumanlar yükselirken ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. İsrail'de yaşayanların telefonlarına 'Sığınaklara gidin' mesajları gönderildi. Öte yandan İsrail, İran'ın sivilleri hedef aldığını belirterek 'İran'ın sivil bölgelerini hedef alarak yanıt vereceğiz' açıklamasını yaptı.
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İsrail'in İran'a saldırılarına İran'dan misilleme geldi.
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İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Başkent Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor👇🏻
İsrail, İran'ın sivilleri hedef aldığını belirterek karşılık vereceklerini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıların ardından açıklama yayımladı.
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Tel Aviv'e gerçekleşen füze saldırısı böyle kaydedildi👇🏻
Füze saldırısına dair bir başka an👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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