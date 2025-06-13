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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı! İsrail'de Sirenler Çaldı, Ülkedekilere "Sığınaklara Gidin" Mesajı Gönderildi

İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı! İsrail'de Sirenler Çaldı, Ülkedekilere "Sığınaklara Gidin" Mesajı Gönderildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 21:22

İsrail'in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılar devam ederken İran'dan karşılık geldi. İran lideri Hamaney'in 'İsrail'i perişan edeceğiz' açıklamasından dakikalar sonra İran, İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den ve önemli liman kenti Hayfa'dan dumanlar yükselirken ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. İsrail'de yaşayanların telefonlarına 'Sığınaklara gidin' mesajları gönderildi. Öte yandan İsrail, İran'ın sivilleri hedef aldığını belirterek 'İran'ın sivil bölgelerini hedef alarak yanıt vereceğiz' açıklamasını yaptı.

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İsrail'in İran'a saldırılarına İran'dan misilleme geldi.

İsrail'in İran'a saldırılarına İran'dan misilleme geldi.

İran, İsrail'e füze ateşledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Hayfa'dan dumanlar yükselirken İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından art arda uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda İran'ın düzinelerce füze fırlattığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

'İsrail Devleti'ne doğru düzinelerce füzeden oluşan bir yaylım ateşi daha atıldı. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına ve size dağıtılan talimatlara uymaya devam etmeniz isteniyor.

Duyduğunuz patlama sesleri uçakların çarpışması veya müdahalesi sonucu meydana geliyor.

Hava savunma sistemi tehditleri sürekli olarak tespit edip engelliyor.'

İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin birçok bölgesinde alarmlar devreye sokuldu.

Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması isteniyor.

Hava Kuvvetleri şu anda tehditi ortadan kaldırmak için gereken her yerde müdahale ve saldırı gerçekleştirmek için çalışıyor.

Savunma kapalı bir alan değildir ve bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının takip edilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

Başkent Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor👇🏻

Başkent Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor👇🏻

Tel Aviv semalarında çok sayıda roket görüntülendi.

İsrail, İran'ın sivilleri hedef aldığını belirterek karşılık vereceklerini açıkladı.

İsrail, İran'ın sivilleri hedef aldığını belirterek karşılık vereceklerini açıkladı.
twitter.com

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin paylaşımında bir harita paylaşılarak İran'ın sivilleri hedef aldığını ifade etti. İsrail, İran'ın sivil bölgelerini hedef alarak saldırıya yanıt vereceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıların ardından açıklama yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırıların ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Vahşi, terörist ve çocuk katili Siyonist rejimin bu sabah İran İslam Cumhuriyeti sınırları içindeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırganlık ve suç niteliğindeki saldırının sonucunda çok sayıda üst düzey askeri komutan, tanınmış bilim insanı ve masum siviller, özellikle savunmasız çocuklar şehit oldu. İran ulusunun savunma ve saldırı kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu, güçlü ve kesin bir misilleme başlattı.

İlahi güce güvenerek, Başkomutan'ın (gölgesi uzun olsun) bilge liderliği ve asil İran halkının birleşik talebi ve desteğiyle, İran Devrim Muhafızları Ordusu işgal altındaki topraklarda gaspçı Siyonist rejimin askeri merkezleri ve hava üsleri de dahil olmak üzere onlarca hedefe karşı 'Gerçek Vaat 3' harekatını gerçekleştirdi.'

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Tel Aviv'e gerçekleşen füze saldırısı böyle kaydedildi👇🏻

Füze saldırısına dair bir başka an👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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