İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı! İsrail'de Sirenler Çaldı, Ülkedekilere "Sığınaklara Gidin" Mesajı Gönderildi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Vahşi, terörist ve çocuk katili Siyonist rejimin bu sabah İran İslam Cumhuriyeti sınırları içindeki bölgelere yönelik gerçekleştirdiği saldırganlık ve suç niteliğindeki saldırının sonucunda çok sayıda üst düzey askeri komutan, tanınmış bilim insanı ve masum siviller, özellikle savunmasız çocuklar şehit oldu. İran ulusunun savunma ve saldırı kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu, güçlü ve kesin bir misilleme başlattı.

İlahi güce güvenerek, Başkomutan'ın (gölgesi uzun olsun) bilge liderliği ve asil İran halkının birleşik talebi ve desteğiyle, İran Devrim Muhafızları Ordusu işgal altındaki topraklarda gaspçı Siyonist rejimin askeri merkezleri ve hava üsleri de dahil olmak üzere onlarca hedefe karşı 'Gerçek Vaat 3' harekatını gerçekleştirdi.'