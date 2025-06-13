İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Tehdit: "Perişan Edeceğiz"
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hamaney, İran’ın İsrail’e karşılık vereceğini bildirerek “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir” dedi.
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İran lideri Hamaney, İsrail’in saldırılarına dair yeni açıklama yaptı.
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İsrail'in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılar devam ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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