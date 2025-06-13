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İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Tehdit: "Perişan Edeceğiz"

İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Tehdit: "Perişan Edeceğiz"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 20:43

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hamaney, İran’ın İsrail’e karşılık vereceğini bildirerek “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir” dedi.

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İran lideri Hamaney, İsrail’in saldırılarına dair yeni açıklama yaptı.

İran lideri Hamaney, İsrail’in saldırılarına dair yeni açıklama yaptı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Hamaney, 'İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir' dedi.

İsrail'in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılar devam ediyor.

İsrail'in 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılar devam ediyor.

En az 78 kişinin öldüğü saldırılarda aralarında İran'ın üst düzey komutanları ve bilim insanları da bulunuyor. İsrail saldırılarına devam ederken stratejik noktalara saldırdığı bildirilmişti. Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentleri hava saldırılarıyla sarsıldı. İsrail saldırıların devam edeceğini açıkladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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