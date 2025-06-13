İran Lideri Hamaney'den İsrail'e Tehdit: "Perişan Edeceğiz"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hamaney, İran’ın İsrail’e karşılık vereceğini bildirerek “Silahlı kuvvetler güç kullanarak hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi perişan edecek. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran milleti bu konunun ihmal edilmeyeceğinden emin olabilir” dedi.