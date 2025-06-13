Tahran'da Patlama Sesleri! İsrail'den İran'a Yeni Saldırı: Fordo Nükleer Tesisi Hedef Alındı
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İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor.
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İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi. Düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.
Bölgeden kaydedilen görüntüde bir noktada dumanların yükseldiği görülüyor👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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