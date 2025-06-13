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Tahran'da Patlama Sesleri! İsrail'den İran'a Yeni Saldırı: Fordo Nükleer Tesisi Hedef Alındı

Tahran'da Patlama Sesleri! İsrail'den İran'a Yeni Saldırı: Fordo Nükleer Tesisi Hedef Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 19:52

İsrail 13 Haziran gecesi İran’a hava saldırısı düzenlendi. Saldırı devam ederken başkent Tahran’da yeni patlama sesleri duyuldu. Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. Tahran'da hava savunma sistemi aktive edildi.

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İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı öldürüldü. En az 75 sivil ise hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.  İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi. Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi. Düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

Bölgeden kaydedilen görüntüde bir noktada dumanların yükseldiği görülüyor👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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