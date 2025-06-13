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Altın, Borsa, Euro, Dolar Değil! İsrail’in İran’a Saldırısının Ardından İslam Memiş Tek Kazananı Açıkladı

Altın, Borsa, Euro, Dolar Değil! İsrail’in İran’a Saldırısının Ardından İslam Memiş Tek Kazananı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 18:05

İsrail'in İran’a düzenlediği saldırı piyasaları sarstı. Petrolde ve altında yükseliş gerçekleşirken yatırımcılar ilerleyen günlerde ne olacağını merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları ve yatırım yapmak isteyenleri ilgilendiren kritik bir paylaşım yaptı. Memiş, tek kazananı açıkladı.

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Dünya İsrail’in İran’a gece saatlerinde başlattığı saldırıyla sarsıldı.

Dünya İsrail’in İran’a gece saatlerinde başlattığı saldırıyla sarsıldı.

İsrail, İran’a 13 Haziran gecesi saldırı başlattı. Başkent Tahran’da gerçekleştirilen saldırılarda aralarında üst düzey askeri ve nükleer yetkililerin bulunduğu isimlerle birlikte pek çok kişi hayatını kaybetti. Saldırılar durmaksızın devam ederken İran’da intikam bayrakları göndere çekildi. İranlılar ise yönetimin aynı sertlikte İsrail’e karşılık vermesini talep etti.

İran medyası İsrail'in stratejik noktalara saldırdığını açıkladı. Açıklamalara göre İsrail başkent Tahran, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef aldı.

Saldırı dünya piyasalarını altüst etti.

Saldırı dünya piyasalarını altüst etti.

Ortadoğuda artan gerilim piyasaları da vurdu. Avrupa'da doğal gaz fiyatları İsrail'in İran'a saldırısının ardından güne yüzde 4 yükselişle başladı. Bu son 5 haftanın en büyük artışı oldu. 14 Haziran günün 69.71 ile tamamlayan brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,58 dolardan işlem görerek başladı. Ons altın ise 1.3 artış gördü.

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Saldırının ardından dolar, altın, euro, borsa yatırımcısı ilerleyen günlerde ne olacağını merak ediyor. İslam Memiş tek kazananı açıkladı.

Saldırının ardından dolar, altın, euro, borsa yatırımcısı ilerleyen günlerde ne olacağını merak ediyor. İslam Memiş tek kazananı açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Finans Analisti İslam Memiş, 'Bu senaryoda para kazanacağınızı hayal etmeyin. Tek kazanan petrol ve silah lobileridir' dedi.

Bir başka paylaşım daha yapan Memiş, 'Haftasonu yüzlerce son dakika haberleri gelir. Piyasaları genelde haftasonları manipüle ederler, haftalık açılışa yön verirler' dedi ve şöyle devam etti:

'Jeopolitik gerilim altın fiyatlarına beklendiği gibi yansımadı. Yani, Nisan ayında gördüğümüz 3.500 doları göremedi. Bu da en kötünün fiyatlanmadığını göstermiş oldu. Yılın ilk yarısında kazancı önceden vermesi yükselişi yavaşlatıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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