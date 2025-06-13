Altın, Borsa, Euro, Dolar Değil! İsrail’in İran’a Saldırısının Ardından İslam Memiş Tek Kazananı Açıkladı

X hesabından paylaşım yapan Finans Analisti İslam Memiş, 'Bu senaryoda para kazanacağınızı hayal etmeyin. Tek kazanan petrol ve silah lobileridir' dedi.

Bir başka paylaşım daha yapan Memiş, 'Haftasonu yüzlerce son dakika haberleri gelir. Piyasaları genelde haftasonları manipüle ederler, haftalık açılışa yön verirler' dedi ve şöyle devam etti:

'Jeopolitik gerilim altın fiyatlarına beklendiği gibi yansımadı. Yani, Nisan ayında gördüğümüz 3.500 doları göremedi. Bu da en kötünün fiyatlanmadığını göstermiş oldu. Yılın ilk yarısında kazancı önceden vermesi yükselişi yavaşlatıyor.'

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