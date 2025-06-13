Altın, Borsa, Euro, Dolar Değil! İsrail’in İran’a Saldırısının Ardından İslam Memiş Tek Kazananı Açıkladı
İsrail'in İran’a düzenlediği saldırı piyasaları sarstı. Petrolde ve altında yükseliş gerçekleşirken yatırımcılar ilerleyen günlerde ne olacağını merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları ve yatırım yapmak isteyenleri ilgilendiren kritik bir paylaşım yaptı. Memiş, tek kazananı açıkladı.
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Dünya İsrail’in İran’a gece saatlerinde başlattığı saldırıyla sarsıldı.
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Saldırı dünya piyasalarını altüst etti.
Saldırının ardından dolar, altın, euro, borsa yatırımcısı ilerleyen günlerde ne olacağını merak ediyor. İslam Memiş tek kazananı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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