İsrail'in İran'a Yaptığı Peş Peşe Saldırılara Hangi Ülke Ne Tepki Verdi?
Tüm dünyada tek gündem var: İsrail - İran savaşı... İsrail, dün gece başlayan saldırılarına gün içerisinde de devam etti. İsrail, son olarak da Tebriz Havaalanı'nı hedef aldı. Uluslararası toplum, İsrail’in İran’a düzenlediği, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı kınadı.
İşte ülkelerin İsrail'in saldırısı hakkında yaptığı açıklamalar:
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Türkiye Dışişleri Bakanlığından İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
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Malezya
Hindistan
Pakistan
Avustralya
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Yeni Zelanda
Japonya
Çin
Umman
Ürdün
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Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Katar
Endonezya
Lübnan
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Rusya
Fransa
İngiltere
Belçika
İtalya
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Slovakya
NATO
Birleşmiş Milletler
Almanya
Avrupa Birliği
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Irak
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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