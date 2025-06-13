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İran’da İnternet Kullanımı Kısıtlandı: Ulaştırma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

İran’da İnternet Kullanımı Kısıtlandı: Ulaştırma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 14:41

İsrail’in dün geceden bu yana İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran Ulaştırma Bakanlığı’ndan internet kullanımı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Ülkenin özel koşulları ve yetkili makamlarca alınan tedbirler göz önüne alındığında, ülkenin internetine geçici kısıtlamalar getirildi. Elbette, durum normale döndüğünde yukarıda belirtilen kısıtlamalar kaldırılacak” denildi.

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İsrail’in İran’a saldırıları devam ediyor.

İsrail’in İran’a saldırıları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde başlayan saldırılar, bugün de devam ederken çok sayıda üst düzey kişinin ve bilim insanının da aralarında olduğu kişinin öldüğü açıklandı. 

İsrail son olarak Tebriz Havaalanı’nı hedef alarak bir saldırı daha gerçekleştirdi. İran ise bu saldırılara karşılık vereceğini açıklayarak kırmızı intikam bayrağını yeniden astı.

İran’da internet kullanımına kısıtlama getirildi.

İran’da internet kullanımına kısıtlama getirildi.

İran Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail’in saldırıları nedeniyle alınan tedbirlerden biri olarak internet kullanımına kısıtlama getirildi. Ulaştırma Bakanlığı “Ülkenin özel koşulları ve yetkili makamlarca alınan tedbirler göz önüne alındığında, ülkenin internetine geçici kısıtlamalar getirildi. Elbette, durum normale döndüğünde yukarıda belirtilen kısıtlamalar kaldırılacak” açıklamasını yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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