İran’da İnternet Kullanımı Kısıtlandı: Ulaştırma Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi
İsrail’in dün geceden bu yana İran’a yönelik saldırıları devam ederken İran Ulaştırma Bakanlığı’ndan internet kullanımı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Ülkenin özel koşulları ve yetkili makamlarca alınan tedbirler göz önüne alındığında, ülkenin internetine geçici kısıtlamalar getirildi. Elbette, durum normale döndüğünde yukarıda belirtilen kısıtlamalar kaldırılacak” denildi.
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İsrail’in İran’a saldırıları devam ediyor.
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İran’da internet kullanımına kısıtlama getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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