ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Saldırdığı İran'a Tehdit: "Defalarca Şans Verdim Ama Başaramadılar"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert ifadelerle ‘sadece yapın’ dedim. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar' dedi.

İran’da bildikleri, bekledikleri ya da kendilerine söylenen her şeyden çok daha kötü olacağını söylediğini kaydeden Trump, 'ABD, açık ara farkla, ‘dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatını üretiyor’ dedim ve İsrail’in bu teçhizatın büyük bir kısmına sahip olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu belirttim. Onların (İsrail’in) bunu nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini de ekledim. Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek' açıklamasını yaptı.

'Zaten büyük ölümler ve yıkımlar yaşandı' diyen Trump, 'Ama bu katliamı durdurmak için hâlâ zaman var. Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Daha fazla ölüm olmasın, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan' ifadelerini kullandı.