ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Saldırdığı İran'a Tehdit: "Defalarca Şans Verdim Ama Başaramadılar"
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı' dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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