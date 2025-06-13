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ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Saldırdığı İran'a Tehdit: "Defalarca Şans Verdim Ama Başaramadılar"

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Saldırdığı İran'a Tehdit: "Defalarca Şans Verdim Ama Başaramadılar"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 13:18 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 13:51

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a defalarca anlaşma yapma şansı verdim. Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert ifadelerle ‘sadece yapın’ dedim. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar' dedi.

İran’da bildikleri, bekledikleri ya da kendilerine söylenen her şeyden çok daha kötü olacağını söylediğini kaydeden Trump, 'ABD, açık ara farkla, ‘dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri teçhizatını üretiyor’ dedim ve İsrail’in bu teçhizatın büyük bir kısmına sahip olduğunu, daha fazlasının da yolda olduğunu belirttim. Onların (İsrail’in) bunu nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini de ekledim. Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu ama başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüleşecek' açıklamasını yaptı.

'Zaten büyük ölümler ve yıkımlar yaşandı' diyen Trump, 'Ama bu katliamı durdurmak için hâlâ zaman var. Planlanan bir sonraki saldırılar çok daha acımasız olacak. İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Daha fazla ölüm olmasın, daha fazla yıkım olmasın. Sadece yapın, çok geç olmadan' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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