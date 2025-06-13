onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail'in İran'a Saldırısı Sonrası AJet, İran, Irak ve Ürdün Uçuşlarını 16 Haziran'a Kadar İptal Etti

İsrail'in İran'a Saldırısı Sonrası AJet, İran, Irak ve Ürdün Uçuşlarını 16 Haziran'a Kadar İptal Etti

İran İsrail Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 12:39

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ortalık karıştı. AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti. Şirket, Lübnan hakkında da kararını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı. 

İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ile beraber bazı ülkelerdeki hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

Durum böyleyken AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti.

Durum böyleyken AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran'a kadar iptal etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Lübnan seferlerini de gündüz şartlarında icra edileceği ve Irak üst geçişinde olan seferlerin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlandığı belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın