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İntikam Marşları Çalıyor: İsrail'in Saldırdığı İran 'Kırmızı İntikam Bayrağı'nı Yeniden Ortaya Çıkardı

İntikam Marşları Çalıyor: İsrail'in Saldırdığı İran 'Kırmızı İntikam Bayrağı'nı Yeniden Ortaya Çıkardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 12:02

İran, İsrail tarafından yapılan saldırılar sonrasında kırmızı intikam bayrağını yeniden ortaya çıkardı. Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne asılan intikam bayrağı son 5 yılda 4. kez asılmış oldu.

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İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran’ın farklı noktalarında gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran’ın farklı noktalarında gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Saldırılarda Genelkurmay Başkanı’nın da aralarında olduğu üst düzey birçok isim hayatını kayatbetti. 

İran, İsrail’in bu saldırısına 100 adet İHA ile karşılık verdi ama saldırı bertaraf edildi.

İran karşılık vereceğini duyurdu, kırmızı intikam bayrağı bir kez daha ortaya çıktı.

İran karşılık vereceğini duyurdu, kırmızı intikam bayrağı bir kez daha ortaya çıktı.

Kırmızı intikam bayrağı, İran’daki kutsal Kum kentinde bulunan Jamkaran Camii'nin minaresine göndere çekildi. 

İran’dan sembolik bir savaş hamlesi geldi. Kırmızı intikam bayrağı, İran’daki kutsal Kum kentinde bulunan Jamkaran Camii'nin minaresine göndere çekildi. Devlet televizyonlarından ise intikam marşlarının çalındığı aktarıldı.

İran, son 5 yılda toplam 4 kez kırmızı intikam bayrağını göndere çekti:

Kasım Süleymani suikastı sonrası (Ocak 2020)

• Kirman’daki bombalı saldırı sonrası (Ocak 2024)

• İsmail Haniyeh suikastı sonrası (Temmuz 2024)

İsrail’in son saldırıları sonrası (Haziran 2025)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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