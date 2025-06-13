İsrail İran'a Saldırdı, Petrol ve Altın Fiyatları Yükseldi, Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,3 artışla 3 bin 427,36 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini gören altın, haftalık bazda yüzde 3,5’in üzerinde değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 artarak 3 bin 448,70 dolara ulaştı.

Ortadoğu’da yaşanan gerilimin etkisiyle sert yükselen ons altın, Türkiye’de gram altında da yükselişe neden oldu. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,5 yükseldi. Gram altın şu sıralar 4 bin 341 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor. Gram altında rekor 4 bin 373 liraydı.