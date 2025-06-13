İsrail İran'a Saldırdı, Petrol ve Altın Fiyatları Yükseldi, Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
İsrail’in İran’a saldırılar düzenlemesinin ardından petrol fiyatları tavan yaptı ve son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,58 dolardan işlem görüyor. Dün 69,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.
Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,3 artışla 3 bin 427,36 dolara yükseldi. Gram altın şu sıralar 4 bin 341 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı.
Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Borsa İstanbul düşüşle başladı!
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