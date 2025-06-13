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İsrail İran'a Saldırdı, Petrol ve Altın Fiyatları Yükseldi, Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

İsrail İran'a Saldırdı, Petrol ve Altın Fiyatları Yükseldi, Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Gram Altın
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 10:17

İsrail’in İran’a saldırılar düzenlemesinin ardından petrol fiyatları tavan yaptı ve son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,58 dolardan işlem görüyor. Dün 69,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan alıcı buldu.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,3 artışla 3 bin 427,36 dolara yükseldi. Gram altın şu sıralar 4 bin 341 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı.

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Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi.

Petrol fiyatları, dün akşamki kapanışının ardından İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle yüzde 7'den fazla yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,3 artışla 3 bin 427,36 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesini gören altın, haftalık bazda yüzde 3,5’in üzerinde değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 artarak 3 bin 448,70 dolara ulaştı.

Ortadoğu’da yaşanan gerilimin etkisiyle sert yükselen ons altın, Türkiye’de gram altında da yükselişe neden oldu. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,5 yükseldi. Gram altın şu sıralar 4 bin 341 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor. Gram altında rekor 4 bin 373 liraydı.

Borsa İstanbul düşüşle başladı!

Borsa İstanbul düşüşle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3.71 düşüşle 9167 puandan başladı. Bankacılık endeksi güne yüzde 5'in üzerinde düşüşle başladı.

Savunma sanayi hisseleri ise yüzde 3'ün üzerinde yükselişle açıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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