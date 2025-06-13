Tüm Dünyanın Cevabını Merak Ettiği O Soru: İsrail İran'a Neden Saldırdı? İsrail İran'a Neden Savaş Başlattı?
Dünya bu sabaha İsrail'in İran saldırısıyla uyandı. İsrail, gece saatlerinde İran'ın farklı noktalarını bombaladı, üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Şimdi en çok merak edilen konu İsrail İran'a neden saldırdı? Bu saldırının amacı ne? İsrail'in İran'a yaptığı ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırı devam edecek mi?
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İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken dün gece saatlerinde İran'a da saldırdı.
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Herkesin cevabını merak ettiği soru: İsrail İran'a neden saldırdı?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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