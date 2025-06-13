Tüm Dünyanın Cevabını Merak Ettiği O Soru: İsrail İran'a Neden Saldırdı? İsrail İran'a Neden Savaş Başlattı?

Dünya bu sabaha İsrail'in İran saldırısıyla uyandı. İsrail, gece saatlerinde İran'ın farklı noktalarını bombaladı, üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Şimdi en çok merak edilen konu İsrail İran'a neden saldırdı? Bu saldırının amacı ne? İsrail'in İran'a yaptığı ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırı devam edecek mi?

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