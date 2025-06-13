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Tüm Dünyanın Cevabını Merak Ettiği O Soru: İsrail İran'a Neden Saldırdı? İsrail İran'a Neden Savaş Başlattı?

Tüm Dünyanın Cevabını Merak Ettiği O Soru: İsrail İran'a Neden Saldırdı? İsrail İran'a Neden Savaş Başlattı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 09:24 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 09:25

Dünya bu sabaha İsrail'in İran saldırısıyla uyandı. İsrail, gece saatlerinde İran'ın farklı noktalarını bombaladı, üst düzey yetkililerin de aralarında olduğu çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Şimdi en çok merak edilen konu İsrail İran'a neden saldırdı? Bu saldırının amacı ne? İsrail'in İran'a yaptığı ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırı devam edecek mi? 

İşte detaylar 👇

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İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken dün gece saatlerinde İran'a da saldırdı.

İsrail, Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken dün gece saatlerinde İran'a da saldırdı.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Çok katlı bina, saldırı sonrasında ağır hasar aldı. İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

Herkesin cevabını merak ettiği soru: İsrail İran'a neden saldırdı?

Herkesin cevabını merak ettiği soru: İsrail İran'a neden saldırdı?

Aslında bu sorunun cevabını yapılan saldırılar sonrasında İsrail kendisi açıkladı. 

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

'Gerekirse İsrail'i savunacağız' diyen ABD Başkanı Donald saldırıların günlerce süreceğini açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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