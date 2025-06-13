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İsrail’in İran’a Saldırmasından Sonra ABD Başkanı Donald Trump’tan Açıklama

İsrail’in İran’a Saldırmasından Sonra ABD Başkanı Donald Trump’tan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 09:03

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, 'Gerekirse İsrail'i savunacağız.' dedi.

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Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Başkan Trump, 'İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var.' ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, 'Gerekirse İsrail'i savunacağız.' açıklamasında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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