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İran’dan, İsrail’in Saldırısına Karşı Atak: 100’den Fazla İHA Yönlendirildi

İran’dan, İsrail’in Saldırısına Karşı Atak: 100’den Fazla İHA Yönlendirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 08:45 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 09:30

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıkladı.

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İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen 'Sepahnews', İran'dan İsrail’e kamikaze İHA'ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda ise İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü teyit edilirken İran genelinde gerçekleştirilen saldırılarda 200'den fazla savaş uçağının kullanıldığı aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarının bir kaç saat içerisinde İran'ın misillemede bulunacağını tahmin ettiğini aktarmıştı.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmasının beklendiğine işaret edilmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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