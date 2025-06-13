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İsrail Durmuyor! Gece Yarısı İran’a Saldıran İsrail’den Peş Peşe İki Saldırı Birden

İsrail Durmuyor! Gece Yarısı İran’a Saldıran İsrail’den Peş Peşe İki Saldırı Birden

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 12:40 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 13:42

AFP'nin haberine göre, İsrail İran'ın kuzeyine yeni bir hava saldırısı düzenledi. Dış basında İsrail uçaklarının Tebriz Havaalanının yakınını vurduğu belirtildi. 

Son dakika olarak geçilen haberlerde İsrail ordusunun İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa bir süre sonra İran'ın Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üssü vurdu.

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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine İsrail'in yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa bir süre sonra İran'ın Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üssü vurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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