Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran Saldırısına İlk Tepki: "Apaçık Provokasyondur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili ilk kez konuştu. ''İsrail haydutluğuna artık dur demeli'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur' diyerek tepki gösterdi.
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İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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