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242 Kişinin Bulunduğu Uçak Düşmüştü: Uçak Kazasında Ölenlerin Ailelerine Ödenecek Para Ortaya Çıktı

242 Kişinin Bulunduğu Uçak Düşmüştü: Uçak Kazasında Ölenlerin Ailelerine Ödenecek Para Ortaya Çıktı

Hindistan Kaza Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 13:27

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düşmüştü. Tüm dünyanın konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.

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Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 240'tan fazla kişi hayatını kaybederken, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 240'tan fazla kişi hayatını kaybederken, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Sağ olarak kurtarılan kişinin 11A numaralı koltukta oturduğu ortaya çıkmıştı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.

Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu.

Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı duyuruldu.

Ayrıca uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Kolejinin inşasına da destek sağlanacağı da açıklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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