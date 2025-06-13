242 Kişinin Bulunduğu Uçak Düşmüştü: Uçak Kazasında Ölenlerin Ailelerine Ödenecek Para Ortaya Çıktı
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Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü. 240'tan fazla kişi hayatını kaybederken, 1 kişi sağ olarak kurtarıldı.
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Tüm dünyanın yakından takip ettiği kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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