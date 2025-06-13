İran'da Göndere Çekilen Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir? Kırmızı İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı
İran’da kırmızı bir bayrağın gönderde dalgalandığını gördüyseniz ne anlama geldiğini siz de merak etmiş olabilirsiniz. Özellikle saldırı ya da kayıplardan sonra bu bayrağın ortaya çıkması pek çok kişi için tanıdık bir görüntü. Son günlerde yeniden gündeme gelince herkesin aklında aynı soru var.
Peki kırmızı intikam bayrağının anlamı nedir, neden kırmızı? İşte detaylar...
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Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir?
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İntikam Bayrağı Neden Kırmızıdır?
İran İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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