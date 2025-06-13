İran'da Göndere Çekilen Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir? Kırmızı İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı

İran’da kırmızı bayrak denince akla ilk gelen şey, bir haksızlık sonrası hesap sorma kararlılığı. Sembolün kökleri, Şii geleneğinde oldukça derin. Tarih boyunca birinin kanı döküldüyse ve adalet sağlanmadıysa, bu bayrak gönderde kalırmış. Günümüzde de anlamı pek değişmiş değil.

Ne zaman büyük bir kayıp ya da saldırı yaşansa, kırmızı bayrak ortaya çıkıyor. 2020’de Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye suikastında ve şimdi 2025’te yaşanan son saldırıların ardından tekrar gündeme geldi.