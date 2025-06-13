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İran'da Göndere Çekilen Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir? Kırmızı İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı

İran'da Göndere Çekilen Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir? Kırmızı İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 13:09

İran’da kırmızı bir bayrağın gönderde dalgalandığını gördüyseniz ne anlama geldiğini siz de merak etmiş olabilirsiniz. Özellikle saldırı ya da kayıplardan sonra bu bayrağın ortaya çıkması pek çok kişi için tanıdık bir görüntü. Son günlerde yeniden gündeme gelince herkesin aklında aynı soru var.

Peki kırmızı intikam bayrağının anlamı nedir, neden kırmızı? İşte detaylar...

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Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir?

Kırmızı İntikam Bayrağı Nedir?

Kırmızı bayrak, İran’da özellikle Şii inancı içinde “kan davası” ve “intikam”ın sembolü olarak kabul edilir. Bayrak, bir kişinin kanının yerde kalmaması gerektiğini ifade ederken aynı zamanda adaletin sağlanacağına işaret eder. Modern dönemde ise bu sembol, saldırı ya da büyük kayıplar sonrası çekildiğinde olası bir karşı hamlenin habercisi olarak yorumlanır. 

2025 yılında İsrail tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda İran’ın üst düzey askeri isimleri ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. Olayın ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nde, kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi.

İntikam Bayrağı Neden Kırmızıdır?

İntikam Bayrağı Neden Kırmızıdır?

İran’ın intikam bayrağının rengi kırmızıdır ve bu renk Şiilikte derin anlamlar taşır. Kırmızı, hem şehitlik hem de fedakarlıkla özdeşleştirilir. Bayrak bu renkte olduğunda ise intikam alınacağına dair sembolik bir anlam yüklenir. Yani kırmızı mücadele, direniş ve misilleme niyetinin görsel ifadesidir. Ayrıca bayrağın üzerindeki yazılar ve dini göndermeler, halkın ve dünya kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde tasarlanır.

İran İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı

İran İntikam Bayrağı Tarihsel Anlamı

İran’da kırmızı bayrak denince akla ilk gelen şey, bir haksızlık sonrası hesap sorma kararlılığı. Sembolün kökleri, Şii geleneğinde oldukça derin. Tarih boyunca birinin kanı döküldüyse ve adalet sağlanmadıysa, bu bayrak gönderde kalırmış. Günümüzde de anlamı pek değişmiş değil. 

Ne zaman büyük bir kayıp ya da saldırı yaşansa, kırmızı bayrak ortaya çıkıyor. 2020’de Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye suikastında ve şimdi 2025’te yaşanan son saldırıların ardından tekrar gündeme geldi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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