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ABD Basını Duyurdu: Kasım Süleymani'nin Yerine Getirilen İsmail Kaani İsrail Saldırısında Öldürüldü

ABD Basını Duyurdu: Kasım Süleymani'nin Yerine Getirilen İsmail Kaani İsrail Saldırısında Öldürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 19:19

ABD basını İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü’nün komutanı İsmail Kaani’nin öldürüldüğünü duyurdu. İsmail Kaani, 2020 yılında ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen Kasım Süleymani’nin yerine getirilmişti.

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Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin öldürüldüğünü ABD basını duyurdu.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin öldürüldüğünü ABD basını duyurdu.

New York Times'ın İranlı New York Times gazetesinin İranlı bir kaynağa dayandırdığı haberi göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in İran'da düzenlediği bir saldırıda öldürüldü.

2020'de öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine getirilmişti.

2020'de öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine getirilmişti.

İsmail Kaani, 2020 yılında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine komutan olarak atandı.

İsmail Kaani kimdir?

1957 yılında doğan İsmail Kaani,  İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli bir Tuğgeneraldir. 

Kaani, 1997 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Baş Komutanı Rahim Safevi ve Komutan olarak Kasım Süleymani tarafından Kudüs Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atandı.

İran lideri Hamaney, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Kaani'yi 3 Ocak 2020'de Kudüs Gücü Komutanı olarak atadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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