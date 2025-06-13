ABD Basını Duyurdu: Kasım Süleymani'nin Yerine Getirilen İsmail Kaani İsrail Saldırısında Öldürüldü

İsmail Kaani, 2020 yılında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine komutan olarak atandı.

İsmail Kaani kimdir?

1957 yılında doğan İsmail Kaani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli bir Tuğgeneraldir.

Kaani, 1997 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Baş Komutanı Rahim Safevi ve Komutan olarak Kasım Süleymani tarafından Kudüs Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olarak atandı.

İran lideri Hamaney, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Kaani'yi 3 Ocak 2020'de Kudüs Gücü Komutanı olarak atadı.