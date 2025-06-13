ABD Basını Duyurdu: Kasım Süleymani'nin Yerine Getirilen İsmail Kaani İsrail Saldırısında Öldürüldü
ABD basını İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü’nün komutanı İsmail Kaani’nin öldürüldüğünü duyurdu. İsmail Kaani, 2020 yılında ABD’nin saldırısı sonucu öldürülen Kasım Süleymani’nin yerine getirilmişti.
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Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin öldürüldüğünü ABD basını duyurdu.
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2020'de öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine getirilmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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