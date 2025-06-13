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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe Hesabından İran’a Yeni Gözdağı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe Hesabından İran’a Yeni Gözdağı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 19:32

İsrail’in İran’a saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi Türkçe hesabından İran’a gözdağı paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda “İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin nükleer silah geliştirmesini engellemek için her zaman üzerine düşen görevi yerine getirecektir” denildi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe hesabından paylaşım yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe hesabından paylaşım yapıldı.

İsrail’in İran’a saldırısına dair İSK X hesabından paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlardan birinde 'İSK, İran rejiminin karadan karaya füze altyapısına yönelik bir saldırı serisini başarıyla tamamladı' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son saatlerde, Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, Askerî İstihbarat Birimi’nin sağladığı hassas istihbarat doğrultusunda, İran rejiminin karadan karaya füze sistemlerine karşı koordineli bir saldırı düzenledi.

Saldırılar kapsamında, onlarca füze rampası, karadan karaya füze depolama alanı ve diğer askerî tesisler imha edildi. 

Batı İran’da hedef alınan noktalardan birinde, özel olarak konteynerler içerisine gizlenmiş bir füze fırlatma mekanizması tespit edilerek yok edildi.

Savaşın başlangıcından bu yana, İran rejimi İsrail topraklarına yüzlerce karadan karaya füze fırlattı. Bu füzelerin imha edilmesi, İsrail vatandaşlarının güvenliği açısından kritik bir adımdır.

İran rejiminin füze envanterinde, binlerce kilometre menzile sahip füze sistemleri bulunmaktadır. Bu tür füzelerin İran rejiminin kontrolünde kalması, hem bölge hem de tüm dünya için büyük bir tehdittir.

İran'a gözdağı niteliğinde bir paylaşım da geldi👇🏻

Bir başka paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

Bir başka paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

İSK, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı’nı etkisiz hale getirdi – Hava Kuvvetleri komuta kademesi onunla birlikte imha edildi.

Gece boyunca, Askerî İstihbarat Birimi, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri komuta kademesinin, İsrail’e yönelik saldırı hazırlığı için yer altındaki bir karargahta toplandığını tespit etti.

Bu doğrultuda, Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, birleşik açılış darbesi kapsamında, karargâha saldırı düzenledi. Karargahta bulunan Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve diğer üst düzey isimler etkisiz hale getirildi.

Hacızade ile birlikte şu isimler de etkisiz hale getirildi:

•Taherpour – Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanlığı

•Davud Şeyhiyan – Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, İsrail vatandaşlarına yönelik birçok saldırının sorumlusudur. Bu saldırıların başında, Hacızade ve ekibinin Ekim ayında İran’dan İsrail’e doğrudan gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırısı ile Nisan’daki direkt füze fırlatmaları yer alıyor.

Ayrıca bu üst düzey isimler, Eylül 2019’da Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yapılan saldırının planlayıcılarıdır.

Hacızade, son yıllarda defalarca kamuya açık etkinliklerde İsrail’in yok edilmesi gerektiğini savunmuş ve bu yöndeki stratejik imha planının oluşturulmasında merkezi rol oynamıştır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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