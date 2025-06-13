İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe Hesabından İran’a Yeni Gözdağı

İsrail’in İran’a saldırısına dair İSK X hesabından paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlardan birinde 'İSK, İran rejiminin karadan karaya füze altyapısına yönelik bir saldırı serisini başarıyla tamamladı' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son saatlerde, Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, Askerî İstihbarat Birimi’nin sağladığı hassas istihbarat doğrultusunda, İran rejiminin karadan karaya füze sistemlerine karşı koordineli bir saldırı düzenledi.

Saldırılar kapsamında, onlarca füze rampası, karadan karaya füze depolama alanı ve diğer askerî tesisler imha edildi.

Batı İran’da hedef alınan noktalardan birinde, özel olarak konteynerler içerisine gizlenmiş bir füze fırlatma mekanizması tespit edilerek yok edildi.

Savaşın başlangıcından bu yana, İran rejimi İsrail topraklarına yüzlerce karadan karaya füze fırlattı. Bu füzelerin imha edilmesi, İsrail vatandaşlarının güvenliği açısından kritik bir adımdır.

İran rejiminin füze envanterinde, binlerce kilometre menzile sahip füze sistemleri bulunmaktadır. Bu tür füzelerin İran rejiminin kontrolünde kalması, hem bölge hem de tüm dünya için büyük bir tehdittir.