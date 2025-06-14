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İsrail-İran Savaşıyla Tost Makinesinin Alakasından Keneden Korunma Önlemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsrail-İran Savaşıyla Tost Makinesinin Alakasından Keneden Korunma Önlemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 17:39

En sevilen içeriklerimizden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörlerin favori uygulaması Twitter'da bu sıralar dünya gündemi de kullanıcılara konu oluyor. Bakalım Twitter kullanıcıları bugün neleri mizahlarına alet etmiş, etkileşimleri toplamış?

İyi eğlenceler!

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Haklı 👇

Haklı 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aynen öyle, bağımlılık başka 👇

Aynen öyle, bağımlılık başka 👇
twitter.com

Bizim kafaların meşguliyet 👇

Bizim kafaların meşguliyet 👇
twitter.com
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Deme öyle 👇

Deme öyle 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hafızalarını takdir etmek gerek 👇

Hafızalarını takdir etmek gerek 👇
twitter.com

Sen yine de uzun kollu giyiver Berkay 👇

Sen yine de uzun kollu giyiver Berkay 👇
twitter.com

Çiğköfteciler artık durabilir mi 👇

Çiğköfteciler artık durabilir mi 👇
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere ✌️

Yarın görüşmek üzere ✌️
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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