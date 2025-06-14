İsrail-İran Savaşıyla Tost Makinesinin Alakasından Keneden Korunma Önlemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
En sevilen içeriklerimizden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörlerin favori uygulaması Twitter'da bu sıralar dünya gündemi de kullanıcılara konu oluyor. Bakalım Twitter kullanıcıları bugün neleri mizahlarına alet etmiş, etkileşimleri toplamış?
İyi eğlenceler!
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Hazırsanız başlayalım!
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Haklı 👇
👇
Aynen öyle, bağımlılık başka 👇
Bizim kafaların meşguliyet 👇
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Deme öyle 👇
👇
Hafızalarını takdir etmek gerek 👇
Sen yine de uzun kollu giyiver Berkay 👇
Çiğköfteciler artık durabilir mi 👇
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Yarın görüşmek üzere ✌️
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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