Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarz Değişikliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan denilince akla gelenlerden biri de ‘kareli ceket’. Farklı renkte kareli ceketlerle görmeye alışık olduğumuz Erdoğan’ın bu tarzı kendisiyle o kadar özdeşleşti ki artık ekose desenli ceket “Erdoğan ceketi” olarak anılıyor. Ancak koyu renkli giyimiyle görmeye alışık olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarz değişikliğine gitti. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kombiniyle Marmaris'te” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’nın yeni tarzını paylaştı.