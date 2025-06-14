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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarz Değişikliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarz Değişikliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan denilince akla gelenlerden biri de ‘kareli ceket’. Farklı renkte kareli ceketlerle görmeye alışık olduğumuz Erdoğan’ın bu tarzı kendisiyle o kadar özdeşleşti ki artık ekose desenli ceket “Erdoğan ceketi” olarak anılıyor. Ancak koyu renkli giyimiyle görmeye alışık olduğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarz değişikliğine gitti. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kombiniyle Marmaris'te” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’nın yeni tarzını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kombin değişikliği sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kombin değişikliği sosyal medyada gündem oldu.
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Koyu renkli takım elbiseleriyle sık sık gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belki ilk kez açık renkli bir kombiniyle görüyoruz. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kombin değişikliğine dair bir paylaşım yaptı. Marmaris'te bulunan Erdoğan hardal rengi bir takımla görüntülendi.

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X kullanıcılarının yorumlarından birkaçı şöyle oldu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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