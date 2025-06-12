Sen Hangi Gazetecisin? İkizin Kadar Benzeyen Gazeteciyi Söylüyoruz!
Türkiye medyası... Bol kaos bol şov, saniyede değişen gündem. Ülkenin kaos dolu gündemi insanı derin bir kuyuya çeker gibi çekiyor, bir bakıyorsun ki küçücük çocuk dondurma fiyatıyla ekonomiden dert yanıyor. Hareketli gündemin vazgeçilmez yorumcuları, gazetecileri de bulunuyor. Bazıları belgelerle konuşuyor bazıları ise bağırarak. Kimi 'Aman bana bir şey olmasın' düşüncesiyle güvenli limanından kelimeler seçiyor kimi ise 'Ne olacaksa olsun' diyerek açıyor ağzını. Şimdi bol kaoslu gündemi bir kenara bırakalım ve sana ikizin kadar benzeyen gazeteciyi söyleyelim! Cem Küçük müsün Rasim Ozan Kütahyalı mı? İsmail Saymaz mısın Fatih Altaylı mı? Yanıtı biz de en az senin kadar merak ediyoruz!! 👀👇🏻
Not: Bu bir eğlence testidir. : )
1. Tartışma esnasında sana sataşıldı. Nasıl tepki verirsin?
2. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
3. Arkadaşın karşılaştığı olumsuz bir durumu ve krizi anlattı. Tepkin ne olurdu?
4. Bir toplantıda sözün kesilirse tepki ne olur?
5. Bir sabah ünlü olarak uyanıyorsun. Ne olmuş?
6. Eline başkasının aleyhinde bir koz geçerse bunu kullanır mısın?
7. Yeni tanıştığın birisi “Sen nasıl birisin ya?” diye sorsa…
8. Derin misin?
Sen tam bir Cem Küçüksün!
Sen tam bir İsmail Saymazsın!
Sen tam bir Fatih Altaylısın!
Sen tam bir Rasim Ozan Kütahyalısın!
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