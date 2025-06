Sen Hangi Gazetecisin? İkizin Kadar Benzeyen Gazeteciyi Söylüyoruz!

“Yapacağınız işe…” diyip her şeyden elinizi ayağınızı çektiğinizi düşünlere ters köşe yapmakta uzmansın. Başladığın bir işin kurdu olursun çünkü işkoliksin. “Bırakacak, gidecek” diye düşünürler ama sen hooop karşılarına sürpriz şekilde çıkarsın. Sürprizler senin olmazsa olmaz. Arkadaş ortamlarının en konuşkanı, en eliti, en deneyim abidesisi sensin. Kimler geldi kimler geçti hayatında… Neler gördün neler. Kuyu kazan mı dersin yalayıp yutup kendilerini tepeye çıkaranlar mı… Her şeyi deneyimledim. Bu nedenledir ki cümlelerini “Bir zamanlar…” diye başlatır “Ben demiştim” ile bitirirsin. Elin kolun uzundur, ortamın en aranan insanısındır. Ortamda politika mı konuşuluyor, vardır illa söyleyecek bir lafın. Futboldan mı konu açıldı? Açılın büyüğünüz geldi!

Her yerde bir tanıdığın her yerde işini halledecek bir dost bulursun. Evet her şeyi en iyi sen biliyorsun ve evet her şeyi önceden sen demiştin.