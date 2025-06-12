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Sen Hangi Gazetecisin? İkizin Kadar Benzeyen Gazeteciyi Söylüyoruz!

Sen Hangi Gazetecisin? İkizin Kadar Benzeyen Gazeteciyi Söylüyoruz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.06.2025 - 14:40

Türkiye medyası... Bol kaos bol şov, saniyede değişen gündem. Ülkenin kaos dolu gündemi insanı derin bir kuyuya çeker gibi çekiyor, bir bakıyorsun ki küçücük çocuk dondurma fiyatıyla ekonomiden dert yanıyor. Hareketli gündemin vazgeçilmez yorumcuları, gazetecileri de bulunuyor. Bazıları belgelerle konuşuyor bazıları ise bağırarak. Kimi 'Aman bana bir şey olmasın' düşüncesiyle güvenli limanından kelimeler seçiyor kimi ise 'Ne olacaksa olsun' diyerek açıyor ağzını. Şimdi bol kaoslu gündemi bir kenara bırakalım ve sana ikizin kadar benzeyen gazeteciyi söyleyelim! Cem Küçük müsün Rasim Ozan Kütahyalı mı? İsmail Saymaz mısın Fatih Altaylı mı? Yanıtı biz de en az senin kadar merak ediyoruz!! 👀👇🏻

Not: Bu bir eğlence testidir. : )

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1. Tartışma esnasında sana sataşıldı. Nasıl tepki verirsin?

2. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?

2. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?

3. Arkadaşın karşılaştığı olumsuz bir durumu ve krizi anlattı. Tepkin ne olurdu?

4. Bir toplantıda sözün kesilirse tepki ne olur?

4. Bir toplantıda sözün kesilirse tepki ne olur?

5. Bir sabah ünlü olarak uyanıyorsun. Ne olmuş?

5. Bir sabah ünlü olarak uyanıyorsun. Ne olmuş?
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6. Eline başkasının aleyhinde bir koz geçerse bunu kullanır mısın?

6. Eline başkasının aleyhinde bir koz geçerse bunu kullanır mısın?

7. Yeni tanıştığın birisi “Sen nasıl birisin ya?” diye sorsa…

7. Yeni tanıştığın birisi “Sen nasıl birisin ya?” diye sorsa…

8. Derin misin?

Sen tam bir Cem Küçüksün!

Sen tam bir Cem Küçüksün!

Kritik bir mesele mi var? Sen çoktan ellerini ovuşturarak izlemek için yerini almışsın. Herkesle dost olmazsın. Genelde işini halledecek kişileri tercih edersin. Aşağısı kurtarmaz! Arkadaş ortamının en sessizi ama bir o kadar da en saman altından su yürüteni olabilirsin. Çünkü senin zekan sessizliğinden ve keskin gözleminden gelir. Aynı zamanda biraz kindar olduğunu da söyleyebiliriz…  Birisini gözüne mi kestirdin? Vay onun haline! “Ben demiyorum, dostlarımız diyor” diyerek allar pullar bir güzel hedefe oturtup ortamından şutlayabilirsin. Bir gün bir düşünceyi canhıraş şekilde savunurken ertesi gün “Kardeşim ben buna zaten karşı çıkıyordum, ben hep demiştim…” diyerek zekanla şıp diye meseleden yara almadan çıkarsın. Valla senden korkulur güzel kardeşim! Tartışmalardan en çok sesi çıkan sensin. Senin gibi birisiyle tartışmak cesaret ister. Seni eleştirenler mi? Boşver zaten onların ne idüğü belli değil.

Sen tam bir İsmail Saymazsın!

Sen tam bir İsmail Saymazsın!

Arkadaş ortamının en dertlisi ve yorgunu. Hayat seni yordu değil mi? Memleket meselelerini düşünmek kendini düşünmez oldun. Dur bir soluklan, geç otur şöyle… Derdini anlatacak birini bulmakta zorlanırsın. “Kime ne anlatayım, anlamazlar” diyerek çareyi içine kapanmakta bulursun. Arkadaşların seni dost canlısı tanımlar. Herkesin en özelini bilirsin tepenin tasını artırırlarsa tüm kirli çamaşırlarının döküleceği bilirler. Ne kadar masum gözüküyorsun… Bu masumluğun altında nasıl bir kurnaz yattığını bir bilseler….. En dost canlısı dedik ama sen işini her zaman garantiye alırsın. Başının ağrımasını istemezsin ağrıtırsın, her konuşmayı saklar, her görüntüyü arşivine atarsın. Neden? Çünkü ters düştüğün biri olursa hepsinin yüzüne çarpmak için!

Sen tam bir Fatih Altaylısın!

Sen tam bir Fatih Altaylısın!

“Yapacağınız işe…” diyip her şeyden elinizi ayağınızı çektiğinizi düşünlere ters köşe yapmakta uzmansın. Başladığın bir işin kurdu olursun çünkü işkoliksin. “Bırakacak, gidecek” diye düşünürler ama sen hooop karşılarına sürpriz şekilde çıkarsın. Sürprizler senin olmazsa olmaz. Arkadaş ortamlarının en konuşkanı, en eliti, en deneyim abidesisi sensin. Kimler geldi kimler geçti hayatında… Neler gördün neler. Kuyu kazan mı dersin yalayıp yutup kendilerini tepeye çıkaranlar mı… Her şeyi deneyimledim. Bu nedenledir ki cümlelerini “Bir zamanlar…” diye başlatır “Ben demiştim” ile bitirirsin. Elin kolun uzundur, ortamın en aranan insanısındır. Ortamda politika mı konuşuluyor, vardır illa söyleyecek bir lafın. Futboldan mı konu açıldı? Açılın büyüğünüz geldi!

Her yerde bir tanıdığın her yerde işini halledecek bir dost bulursun. Evet her şeyi en iyi sen biliyorsun ve evet her şeyi önceden sen demiştin.

Sen tam bir Rasim Ozan Kütahyalısın!

Sen tam bir Rasim Ozan Kütahyalısın!

Arkadaş ortamının görüp görebileceği en tuhaf, en eğlenceli ve EN BAŞ AĞRITAN kişisinden birisisin. Sana tavsiyem ilk önce bir sakinleşmen ve biraz sessiz konuşman! Bir gün birisini ölümüne savunurken ertesi gün onun düşmanını kendine can dostu yaparsın. Ters köşelerin insanısın, başına buyruksun. Ne diyeceğin belli olmaz adeta pimi çekilmiş bombasın. 

Tamam sen her şeyi en önce gördün, en önce tahmin ettin. Tüm olacakları kıvrak zekan ve şahin gözlerin önceden görmüştü. Tam bir şov insanısın! Arkadaşlarından sıklıkla “Atma Ziyaaa” cümlesini duymaya alışıksındır. Tartışmaların da en aranan insanısın. Valla seninle tartışmak yürek ister. Sende bir çene var… Düşman başına! Haklıyı haksız duruma düşersin, “Tamam en çok haklısın” diyerek tartışmanın şampiyonu ilan edilebilirsin. 

“Du bakalım şimdi ne diyecek” diye düşünenlerin bekleyişini boşa çıkarmaz en kallavi bombanı tek bi cümlenle patlatırsın.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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