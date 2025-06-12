Anket: Bu Ünlülerle Evlenilir mi?
Sadece yakışıklılık yetmez, peki ya karakter? Hayalindeki eşi ünlüler arasından seçmek ister misin? Bu testte karşına çıkacak erkek ünlüleri her yönüyle değerlendireceksin. Kim gerçek hayatta senin için ideal biri olabilir, kim biraz fazla mı farklı?
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1. Mert Ramazan Demir
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2. Mert Yazıcıoğlu
3. Kerem Bürsin
4. Metin Akdülger
5. Hakan Kurtaş
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6. Engin Öztürk
7. Şükrü Özyıldız
8. Burak Deniz
9. Aras Bulut İynemli
10. Çağatay Ulusoy
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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