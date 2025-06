Seçtiğin Tatlılara Göre Balayı Rotanı Belirliyoruz!

Aşkın başkentine hoş geldiniz. Seine Nehri boyunca yapacağınız yürüyüşlerde, her adımda bir aşk hikâyesine dokunacaksınız. Eyfel Kulesi'nin altında edilen sessiz bir “seni seviyorum”, Montmartre’da paylaşılan bir kahve ya da Louvre’un avlusunda yakalanan bir bakış... Paris'te her an, kalbinize kazınacak bir anıya dönüşür. Sokak müzisyenlerinin eşlik ettiği gecelerde, şehrin romantik atmosferiyle balayınız adeta bir sinema sahnesine döner. Paris, sadece bir şehir değil; birlikte yazacağınız en güzel aşk mektuplarının ilki.