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Kişilik Testi: Poğaça mı Simit mi?

Kişilik Testi: Poğaça mı Simit mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.06.2025 - 14:03

Sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alan poğaça ve simit, sadece lezzetleriyle değil, kişilikleriyle de bizi yansıtıyor olabilir mi? Peki, sen poğaça gibi sıcak ve yumuşak mı, yoksa simit gibi kıtır kıtır ve enerjik misin? Gel, bu eğlenceli testle hangi kahvaltılık senin ruh eşinmiş keşfet! Sonuçlar seni şaşırtabilir!

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Sen en çok hangisini seviyorsun?

Hayatın karmaşasını seven ve yoğunluktan enerji dolan birisin. Samimi ve güçlü iletişimin seni bir adım öne çıkarıyor.

Poğaça seven biriyle karşılaştığınızda bilin ki karşınızda sıcacık, samimi ve kolay kolay bozulmayan bir ruh duruyor. Sabah mahmurluğunda bile yüzünde gülümsemeyle uyanan, mutfaktan yayılan taze hamur kokusuyla hayata bağlanan bu insanlar, küçük mutlulukların büyük savunucularıdır. Poğaçayı seven biri genellikle geçmişine bağlı, geleneksel değerlere önem veren ama aynı zamanda hayatın tadını çıkarabilen biridir. Anılarında anne eliyle yoğrulmuş hamurlar, okul öncesi hızlı kahvaltılar ya da iş arasında kaçamak yapılan çay molaları vardır. Yani poğaça onlar için sadece bir hamur işi değil; bir nevi duygusal bir bağ, nostaljik bir hatıradır. Aceleci görünseler de aslında sabırlıdırlar; poğaçanın içi tam pişsin, dışı kıyır kıyır olsun isterler. Aynı zamanda paylaşmayı severler. Yanında bir çayla gelen poğaça, bir dost sofrasına dönüşebilir onlar için. Bu insanlar genellikle neşelidir; sohbetleri bol, dert dinlemeleri meşhurdur.

Hayatın keyifini çıkarmaktan hoşlanıyor ve sadelikten yana oluyorsun. Hiçbir şey için fazla özenmiyorsun çünkü sen kendi varlığınla dikkat çekiyorsun.

Simit seven biri görürseniz, bilin ki o insan sade ama derin biridir. Gösterişe gelmez, doğallığı sever. İçinde hiçbir zaman tam çözemedikleriniz olur; dışı susamla kaplı, içi sıcacık bir hikâye gibi… Simit, her yerde bulunur ama her yerde aynı değildir; tıpkı simit sevenlerin de her ortama uyum sağlamasına rağmen, her yerde aynı kişi olmaması gibi. Onlar adapte olur ama kendinden ödün vermez. Kalabalıklar içinde kendi ritmini koruyan, sokakta yürürken bir çaycıyı gözünden kaçırmayan, her mola anını anlamlı kılabilen kişilerdir. Abartılı hediyelerden hoşlanmazlar, bir bardak demli çayla gelen muhabbeti tercih ederler. Gösterişsizdirler ama yanında oturduğunuzda kendinizi huzurlu hissedersiniz. Yani yanında simitle bankta oturulacak insanlar… Romantizm anlayışları farklıdır: Kafede mum ışığı yerine sabah sahilde simit-martı-çay üçlüsünü tercih edebilirler. Çünkü onlar için güzellik, sadelikte saklıdır.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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