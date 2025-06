Kişilik Testi: Poğaça mı Simit mi?

Simit seven biri görürseniz, bilin ki o insan sade ama derin biridir. Gösterişe gelmez, doğallığı sever. İçinde hiçbir zaman tam çözemedikleriniz olur; dışı susamla kaplı, içi sıcacık bir hikâye gibi… Simit, her yerde bulunur ama her yerde aynı değildir; tıpkı simit sevenlerin de her ortama uyum sağlamasına rağmen, her yerde aynı kişi olmaması gibi. Onlar adapte olur ama kendinden ödün vermez. Kalabalıklar içinde kendi ritmini koruyan, sokakta yürürken bir çaycıyı gözünden kaçırmayan, her mola anını anlamlı kılabilen kişilerdir. Abartılı hediyelerden hoşlanmazlar, bir bardak demli çayla gelen muhabbeti tercih ederler. Gösterişsizdirler ama yanında oturduğunuzda kendinizi huzurlu hissedersiniz. Yani yanında simitle bankta oturulacak insanlar… Romantizm anlayışları farklıdır: Kafede mum ışığı yerine sabah sahilde simit-martı-çay üçlüsünü tercih edebilirler. Çünkü onlar için güzellik, sadelikte saklıdır.