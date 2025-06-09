Kişilik Testi: Poğaça mı Simit mi?
Sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alan poğaça ve simit, sadece lezzetleriyle değil, kişilikleriyle de bizi yansıtıyor olabilir mi? Peki, sen poğaça gibi sıcak ve yumuşak mı, yoksa simit gibi kıtır kıtır ve enerjik misin? Gel, bu eğlenceli testle hangi kahvaltılık senin ruh eşinmiş keşfet! Sonuçlar seni şaşırtabilir!
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Sen en çok hangisini seviyorsun?
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Hayatın karmaşasını seven ve yoğunluktan enerji dolan birisin. Samimi ve güçlü iletişimin seni bir adım öne çıkarıyor.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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