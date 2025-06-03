Sana Takıntılı Kişinin Burcunu Tahmin Ediyoruz
Bazen bir bakış, bazen küçük bir mesaj... Ama sen fark etmesen de biri seni aklından çıkaramıyor olabilir!
Sessizce seni stalklayan, arkadaş ortamında adını duyunca bir anda parlayan o kişi acaba hangi burçtan?
Sorularımızı cevapla, sana takıntı geliştiren kişinin burcunu tahmin edelim!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Biri sana sürekli mesaj atsa ne hissedersin?
4. Biri sana bakarken gözlerini kaçırıyorsa ne düşünürsün?
5. Sosyal medyada sürekli seni stalklayan biri varsa…
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6. Birlikte olduğunuzda sürekli seni gözlemleyen biri var mı?
7. Eski mesajların saklanması hakkında ne düşünürsün?
8. Son olarak sen önceden birine takıntılı mıydın?
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
Sana takıntılı olan kişinin burcu;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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