onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Yaparım/Yapmam Testine Göre Öfkeni Kontrol Edemiyor musun?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Öfkeni Kontrol Edemiyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.05.2025 - 15:01

Öfke, hayatımızda karşılaştığımız zorluklara karşı doğal bir tepki olabilir. Ancak, kontrol edilemeyen öfke ilişkilerimizi zedeleyebilir, iş hayatımızda sorunlara yol açabilir ve ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Öfkenin sizi ele geçirmesine izin verdiğinizde, sonradan pişman olacağınız sözler söyleyebilir veya istenmeyen davranışlarda bulunabilirsiniz. Peki, senin öfkeni kontrol etme becerin ne durumda? Sakin kalmakta zorlanıyor musun? Öfkeni nasıl yönetiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sinirlendiğimde sesimi yükseltirim.

2. Trafikte birisi hatalı davrandığında ona bağırırım ya da üzerine yürürüm.

3. Kızgın olduğumda eşyaları fırlatma veya sertçe kapıyı kapatma eğilimim vardır.

4. Biri beni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçerim ya da karşılık veririm.

5. Öfkelendiğimde kin tutarım ve uzun süre affetmem.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sinirlendiğimde fiziksel bir tepki gösterme (yumruk sıkmak, duvara vurmak gibi) eğilimindeyim.

7. Küçük şeylere gereğinden fazla tepki gösteririm.

8. Sakinleşmeden konuşmaya çalıştığımda tartışmalar büyür.

9. Öfkemi bastıramadığım için sonradan pişman olduğum şeyler söylerim.

10. Sinirlendiğimde ne dediğimi bilmeden konuşurum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen öfkeni kontrol edemiyorsun!

Sen öfkeni kontrol edemiyorsun. En ufak bir tartışmada, seni rahatsız eden en küçük bir durumda bile hemen sinirleniyorsun. Ses tonun yükseliyor, gözlerin öfkeyle doluyor ve kelimelerin kırıcı hale geliyor. Karşındaki insanın ne hissettiğini, o anda nasıl etkilendiğini düşünmeden, yalnızca kendi öfkenle baş etmeye çalışıyorsun ama bunu sağlıklı bir şekilde yapamıyorsun. Tepkilerin çok sert ve bazen geri dönüşü olmayan şekilde incitici olabiliyor. Bu sadece anlık bir duygu patlaması gibi görünse de, aslında derin izler bırakıyor. Seninle iletişim kurmak gittikçe zorlaşıyor çünkü ne zaman neye sinirleneceğini kestirmek imkansız hale geldi. İnsanlar sana bir şey anlatmadan önce iki kere düşünmek zorunda kalıyor, çünkü ya yanlış anlaşılacaklarını ya da ani bir öfke patlamasına maruz kalacaklarını hissediyorlar. Zamanla etrafındaki insanlar senden uzaklaşmaya başlıyor, çünkü sürekli tetikte yaşamak yorucu. Herkes zaman zaman sinirlenebilir, bu çok insani bir durum. Ama önemli olan bu öfkeyi nasıl yönettiğin, nasıl ifade ettiğin.

Sen öfkeni kontrol edebiliyorsun!

Sen öfkeni kontrol edebiliyorsun ve bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir özellik. Herkesin sinirlendiği, zorlandığı ya da kırıldığı anlar olur; ama sen, duyguların seni ele geçirmesine izin vermeden önce bir adım geri çekilip, düşünerek hareket edebiliyorsun. Bu, yalnızca kendine değil, etrafındaki insanlara da saygı duyduğunun göstergesi. Çünkü öfke, doğru yönetilmediğinde sadece ilişkilere zarar vermez, kişinin kendisine de zarar verir. Sen ise duygularının farkındasın ve onları bastırmak yerine tanıyıp yönlendirebiliyorsun. Bu bir olgunluk ve içsel güç işareti. Seninle konuşurken insanlar kendini güvende hissediyor çünkü tepkinin aşırıya kaçmayacağını, anlayışla yaklaşacağını biliyorlar. Öfkelensen bile, bu duyguyu karşındakini kırmadan ifade edebilmen, gerçekten güçlü bir kişiliğin yansıması. Belki bu yeteneği zamanla geliştirdin, belki de içinden gelen bir denge duygusuyla hareket ediyorsun. Her ne olursa olsun, bu senin için büyük bir artı. Bu yönünü koruman ve güçlendirmen hem senin iç huzurun hem de ilişkilerin açısından çok değerli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın