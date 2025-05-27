Yaparım/Yapmam Testine Göre Öfkeni Kontrol Edemiyor musun?
Öfke, hayatımızda karşılaştığımız zorluklara karşı doğal bir tepki olabilir. Ancak, kontrol edilemeyen öfke ilişkilerimizi zedeleyebilir, iş hayatımızda sorunlara yol açabilir ve ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Öfkenin sizi ele geçirmesine izin verdiğinizde, sonradan pişman olacağınız sözler söyleyebilir veya istenmeyen davranışlarda bulunabilirsiniz. Peki, senin öfkeni kontrol etme becerin ne durumda? Sakin kalmakta zorlanıyor musun? Öfkeni nasıl yönetiyorsun?
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1. Sinirlendiğimde sesimi yükseltirim.
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2. Trafikte birisi hatalı davrandığında ona bağırırım ya da üzerine yürürüm.
3. Kızgın olduğumda eşyaları fırlatma veya sertçe kapıyı kapatma eğilimim vardır.
4. Biri beni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçerim ya da karşılık veririm.
5. Öfkelendiğimde kin tutarım ve uzun süre affetmem.
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6. Sinirlendiğimde fiziksel bir tepki gösterme (yumruk sıkmak, duvara vurmak gibi) eğilimindeyim.
7. Küçük şeylere gereğinden fazla tepki gösteririm.
8. Sakinleşmeden konuşmaya çalıştığımda tartışmalar büyür.
9. Öfkemi bastıramadığım için sonradan pişman olduğum şeyler söylerim.
10. Sinirlendiğimde ne dediğimi bilmeden konuşurum.
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Sen öfkeni kontrol edemiyorsun!
Sen öfkeni kontrol edebiliyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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