Sen öfkeni kontrol edebiliyorsun ve bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir özellik. Herkesin sinirlendiği, zorlandığı ya da kırıldığı anlar olur; ama sen, duyguların seni ele geçirmesine izin vermeden önce bir adım geri çekilip, düşünerek hareket edebiliyorsun. Bu, yalnızca kendine değil, etrafındaki insanlara da saygı duyduğunun göstergesi. Çünkü öfke, doğru yönetilmediğinde sadece ilişkilere zarar vermez, kişinin kendisine de zarar verir. Sen ise duygularının farkındasın ve onları bastırmak yerine tanıyıp yönlendirebiliyorsun. Bu bir olgunluk ve içsel güç işareti. Seninle konuşurken insanlar kendini güvende hissediyor çünkü tepkinin aşırıya kaçmayacağını, anlayışla yaklaşacağını biliyorlar. Öfkelensen bile, bu duyguyu karşındakini kırmadan ifade edebilmen, gerçekten güçlü bir kişiliğin yansıması. Belki bu yeteneği zamanla geliştirdin, belki de içinden gelen bir denge duygusuyla hareket ediyorsun. Her ne olursa olsun, bu senin için büyük bir artı. Bu yönünü koruman ve güçlendirmen hem senin iç huzurun hem de ilişkilerin açısından çok değerli.