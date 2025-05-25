Seçtiğin Pastalara Göre Sen Nerede Düğün Yapacaksın?
Düğünler, hayal edilen en özel anların başında gelir ve her detay, düğünün atmosferini belirler. Peki, pastaneyi seçerken bile aslında bir yeri ve atmosferi ruhsal olarak yansıtıyorsun! Evet, doğru duydun! Pastaların, hayalindeki düğün mekanını ortaya çıkaracak.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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