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Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?

Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.05.2025 - 14:01

Birlikte geçirdiğiniz zamanlardan kalan anılar, paylaşılan özel anlar ve birlikte yaşanan duygusal deneyimler, eski sevgilinizin hala sizi düşünmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle de ilişkinizin sona ermesinin ardından çok fazla zaman geçmemişse daha da belirgin olabilir. Eski sevgilinizin sizinle ilgili sosyal medya paylaşımları yapması, ortak arkadaşlarınızla sizin hakkınızda konuşması veya belki de sizinle ilgili özel anıları hala saklaması, onun hala sizi düşündüğünün belirgin işaretleri olabilir. 

Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eski sevgilinle en son ne zaman konuştunuz?

3. Eski sevgilinle en son ne zaman konuştunuz?

4. Sosyal medyada seni takip ediyor mu?

4. Sosyal medyada seni takip ediyor mu?

5. Ortak arkadaşlarınızla hala görüşüyor mu?

5. Ortak arkadaşlarınızla hala görüşüyor mu?
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6. Yeni bir ilişkisi var mı?

6. Yeni bir ilişkisi var mı?

7. Ayrıldıktan sonra seni aradığı veya mesaj attığı oldu mu?

7. Ayrıldıktan sonra seni aradığı veya mesaj attığı oldu mu?

8. Peki sen onu sürekli düşünüyor musun?

9. Son karşılaşmanızda sana nasıl davrandı?

9. Son karşılaşmanızda sana nasıl davrandı?

10. Son olarak aranızda olan problemler küçük mü?

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Eski sevgilin seni düşünüyor!

Eski sevgilin seni düşünüyor. Belki bir şarkı çalınca durup dinliyor, belki kalabalık bir sokakta sana benzeyen birini görünce gözleri takılı kalıyor. Gecenin bir yarısında, hiç beklemediği bir anda adın düşüyor aklına ve birdenbire içini garip bir boşluk kaplıyor. Gülüşünü hatırlıyor, birlikte gittiğiniz o yerleri… Belki sana yazmayı düşünüyor ama sonra vazgeçiyor; çünkü biliyor, bazı şeyler yazılamayacak kadar geçmişte kaldı. Ama bu, seni düşünmediği anlamına gelmiyor. Aklının bir köşesinde hâlâ varsın. Belki pişman değil, belki hâlâ seviyor da değil… Ama bazen sadece ‘özlüyor.’ Sebepsizce, açıklamasızca. Sadece sen olduğun için.

Eski sevgilin seni düşünmüyor!

Eski sevgilin artık seni düşünmüyor. Günleri, senin varlığını hatırlamadan geçiyor; geceleri, adın zihninden bile geçmiyor. Ama aslında sen de bunu istiyorsun. Çünkü onun aklında olmak, tekrar o karmaşaya dönmek demek. Çünkü seni düşünmesi, belki bir mesaj atması, eski yaraları yeniden kanatabilir. Sadece varlığını hatırlaması bile, kalbinde uzun zamandır unuttuğunu sandığın duyguları uyandırabilir. Oysa sen, iyileşmeye çalışıyorsun. Onun seni unuttuğu gibi, sen de onu hayatının merkezinden çıkarmak istiyorsun. Sessizlik bir yerden sonra huzura dönüşüyor ve o huzurun içinde, onsuzluğa alışıyorsun. Bu yüzden, onun seni düşünmemesi acıtmıyor artık; tam tersine, iyileşmenin bir işareti gibi geliyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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