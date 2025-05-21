Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?

Eski sevgilin artık seni düşünmüyor. Günleri, senin varlığını hatırlamadan geçiyor; geceleri, adın zihninden bile geçmiyor. Ama aslında sen de bunu istiyorsun. Çünkü onun aklında olmak, tekrar o karmaşaya dönmek demek. Çünkü seni düşünmesi, belki bir mesaj atması, eski yaraları yeniden kanatabilir. Sadece varlığını hatırlaması bile, kalbinde uzun zamandır unuttuğunu sandığın duyguları uyandırabilir. Oysa sen, iyileşmeye çalışıyorsun. Onun seni unuttuğu gibi, sen de onu hayatının merkezinden çıkarmak istiyorsun. Sessizlik bir yerden sonra huzura dönüşüyor ve o huzurun içinde, onsuzluğa alışıyorsun. Bu yüzden, onun seni düşünmemesi acıtmıyor artık; tam tersine, iyileşmenin bir işareti gibi geliyor.