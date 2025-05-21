Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?
Birlikte geçirdiğiniz zamanlardan kalan anılar, paylaşılan özel anlar ve birlikte yaşanan duygusal deneyimler, eski sevgilinizin hala sizi düşünmesine neden olabilir. Bu durum, özellikle de ilişkinizin sona ermesinin ardından çok fazla zaman geçmemişse daha da belirgin olabilir. Eski sevgilinizin sizinle ilgili sosyal medya paylaşımları yapması, ortak arkadaşlarınızla sizin hakkınızda konuşması veya belki de sizinle ilgili özel anıları hala saklaması, onun hala sizi düşündüğünün belirgin işaretleri olabilir.
Eski Sevgilin Seni Hala Düşünüyor mu?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Eski sevgilinle en son ne zaman konuştunuz?
4. Sosyal medyada seni takip ediyor mu?
5. Ortak arkadaşlarınızla hala görüşüyor mu?
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6. Yeni bir ilişkisi var mı?
7. Ayrıldıktan sonra seni aradığı veya mesaj attığı oldu mu?
8. Peki sen onu sürekli düşünüyor musun?
9. Son karşılaşmanızda sana nasıl davrandı?
10. Son olarak aranızda olan problemler küçük mü?
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Eski sevgilin seni düşünüyor!
Eski sevgilin seni düşünmüyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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