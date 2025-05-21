Patronun Senin Hakkında Ne Düşünüyor? 

Patronun, sahip olduğun potansiyelin farkında ve bu nedenle sana verilen görevlerde seni zorlama ya da geliştirme amacı güdülüyor. Şu ana kadar yaptığın işler genel olarak takdir ediliyor; sorumluluklarını yerine getirme şeklin ve ortaya koyduğun sonuçlar olumlu karşılanıyor. Ancak bu takdirin daha görünür ve sürekli hale gelmesi için biraz daha fazlasını yapman gerekebilir. Yaratıcılığını daha fazla ortaya koymak, inisiyatif almak ve iş dışında da katkı sağlamak gibi adımlar, seni yalnızca iyi bir çalışan değil, aynı zamanda örnek bir ekip üyesi haline getirebilir. Patronun beklentileri yüksek çünkü sende bu beklentileri karşılayacak donanımı ve yeteneği görüyor. Bu yüzden, kendini biraz daha geliştirerek ve çabanı daha fazla ortaya koyarak, hem daha çok övgü alabilir hem de kariyerinde daha hızlı ilerleyebilirsin.