Prenses Ruhunu Taşıyor musun?
Bir prenses olmak, çoğu kişi için bir rüyadır. Bu, genellikle zarif elbiseler, pırıltılı taçlar ve her zaman ışıltılı bir gülümseme ile ilişkilendirilir. Ancak prenses olmak, sadece bu dış görünüşten ibaret değildir. Prenses olmak, aynı zamanda asil bir ruha, zarif bir duruşa ve her zaman başkalarına karşı kibar ve nazik olmaya da işaret eder.
Prenses Ruhunu Taşıyor musun?
Haydiiii!
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1. Sabah uyanınca ilk işin nedir?
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2. Dolabını açtığında seni en iyi anlatan cümle?
3. Arkadaşlarınla dışarı çıkarken sen bu cümlelerden hangisini kurarsın?
4. Sana bir sihirli değnek verilse ilk ne yapardın?
5. Bir davete çağrıldığında ilk düşüncen nedir?
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6. Çok stresli ve gürültülü ortamlar seni gerer mi?
7. Stresli bir anda ne yaparsın?
8. Son olarak hangisini seçersin?
Sen prenses ruhunu taşıyorsun!
Sen prenses ruhunu asla taşımıyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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