Sen prenses ruhunu asla taşımıyorsun! Çünkü içinde olması gereken o zarafet, incelik ve içten gelen ışık kaybolmuş gibi. Sözlerinde nezaketten çok kibir, bakışlarında sıcaklıktan çok soğukluk var. Gücünü yumuşaklıktan değil, baskıdan alıyorsun. Oysa bir prensesin ruhu kırmadan da konuşur, incitmeden de yol alır. Senin yolculuğunda ise başkalarının duygularını ezmekten çekinmeyen bir sertlik var. Belki zamanla hatırlarsın o ruhu, belki bir gün gerçekten taşırsın… ama şu an, o zarif yücelikten uzaksın.