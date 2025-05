Sen %30 dedikoducusun! Evet, kabul et! %30 dedikoduculuk, aslında bir sanattır. Herkesin içinde o küçük bir dedikodu merakı vardır, ama sen bunu bir adım öteye taşıyorsun. Ne zaman bir olay olsa, bir araya gelsek, sen hemen o anın en dikkatli gözlemcisi oluyorsun. Ama dedikodu demek her zaman kötü bir şey demek değil; senin dedikoduların eğlenceli, canlı ve her zaman ortama neşe katıyor.