Burcuna Göre Yüzde Kaç Dedikoducusun?

Sen %15 dedikoducusun! Evet, bazen başkalarının arasında duyduğun bir şeyi paylaşma isteğin oluyor, ama bunu yapmak çok da sık değil. Hani, o kadar da fazla değil aslında, sadece bazen bir şeyleri duymak ya da başkalarıyla paylaşmak ilgini çekiyor. Ama, dediğim gibi, bunlar gerçekten nadiren oluyor. İnsanların sırlarını yayma veya gereksiz yere dedikodu yapma gibi bir alışkanlığın yok. Hatta çoğu zaman susmak ve etrafındaki insanları yargılamamak seni daha çok tatmin ediyor.