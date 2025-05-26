Evet/Hayır Testine Göre Yeni Bir Aşka Hazır mısın?

Kalbin son zamanlarda sessiz mi, yoksa yeniden çarpmaya hazır mı? Aşk bazen kapıyı çalar ama biz o kapının önünde hazır beklemiyorsak, fırsatları kaçırabiliriz... Peki sen, yeni bir aşka gerçekten hazır mısın?

Bu basit gibi görünen Evet/Hayır soruları, sana duygusal durumunla ilgili net bir pencere açacak. Geçmişten gelen izler, kalbindeki boşluklar ve geleceğe dair umutların bu testte gizli.