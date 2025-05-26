Evet/Hayır Testine Göre Yeni Bir Aşka Hazır mısın?
Kalbin son zamanlarda sessiz mi, yoksa yeniden çarpmaya hazır mı? Aşk bazen kapıyı çalar ama biz o kapının önünde hazır beklemiyorsak, fırsatları kaçırabiliriz... Peki sen, yeni bir aşka gerçekten hazır mısın?
Bu basit gibi görünen Evet/Hayır soruları, sana duygusal durumunla ilgili net bir pencere açacak. Geçmişten gelen izler, kalbindeki boşluklar ve geleceğe dair umutların bu testte gizli.
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1. Geçmiş ilişkini düşündüğünde hala yoğun duygular hissediyor musun?
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2. Kendini tek başına da mutlu hissedebiliyor musun?
3. Bir ilişkide kendi değerinden ödün vermeyeceğini söyleyebilir misin?
4. Sevgiye olduğu kadar, sorumluluğa da hazır mısın?
5. Kıskançlık veya güvensizlik gibi duyguların, ilişkiyi zora soktuğunu düşünüyor musun?
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6. Yeni biriyle tanışma fikri seni heyecanlandırıyor mu?
7. Eski sevgilini hala sosyal medyada takip ediyor musun?
8. Eskiye dair her şeyi kendinden uzaklaştırdın mı?
9. Kalbini açmak seni korkutuyor ama yine de denemeye değer diyebiliyor musun?
10. Son olarak bir ilişki içinde sınır koymanın sağlıklı olduğunu düşünüyor musun?
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Sen yeni bir ilişkiye hazırsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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