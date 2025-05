Burcuna Göre Geçmiş Hayatından Gelen Gücün Ne?

Geçmiş hayatında, cesur bir savaşçı veya asker olarak biliniyordun. Hiçbir zorluk seni durduramazdı; her zaman en ön safta yer alır, liderlik yapar ve daima mücadeleye hazırsın. Senin içindeki güç, bir zaferi elde etmek için engelleri aşmaktan geçiyor. Bu yüzden hayatındaki her türlü zorluğu, cesaretin ve kararlılığınla aşabiliyor, başkalarına da ilham verebiliyorsun. Geçmişin, senin cesaretini ve liderlik potansiyelini besliyor; bu da seni her zaman özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya zorlar.