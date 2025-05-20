Evet/Hayır Testine Göre Ruhun Emekli mi?
Hayatın karmaşası içinde bazen kendimizi yorgun ve bitkin hissederiz, değil mi? İşte tam da bu noktada, belki de ruhumuzun bir tatil ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlarız. Peki, ruhunun emekli olup olmadığını hiç merak ettin mi? İşte karşında, ruhunun dinlenmeye mi, yoksa daha çok maceraya mı ihtiyacı olduğunu anlamanı sağlayacak bir test!
Evet/Hayır Testine Göre Ruhun Emekli mi?
Haydiiii!
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1. Son zamanlarda herhangi bir iş veya sorumluluk almaktan kaçınıyor musun?
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2. Günlerinin çoğunu evde dinlenerek mi geçiriyorsun?
3. Zihinsel olarak yorulduğunu hissediyor musun?
4. Yaptığın şeylerden eskisi kadar zevk almıyor musun?
5. Sosyal etkinliklere katılmak yerine evde yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun?
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6. Tatillerde kültürel odaklı geziler mi tercih ediyorsun?
7. Arkadaşlarınla konuştuğunuz konular genellikle evlilik ve çocuk mu?
8. Kalabalık yerlerde bunalıyor musun?
9. Geç saatlere kadar eğlenmek sana çok zor geliyor mu?
10. Son olarak cuma ve cumartesi günleri uzun süredir plan yapmıyor musun?
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Senin ruhun emekli!
Senin ruhun genç!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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