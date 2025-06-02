Sadece 10 Soruda Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!
Zihnin nasıl çalışıyor? Mantık mı ön planda, yoksa duygular mı? Hayata nasıl bakıyorsun, kararlarını neye göre veriyorsun? Bu testte sana sadece 10 soru soracağız ve cevaplarına göre zihninin haritasını çizeceğiz. Belki de kendinle ilgili bilmediğin yönlerle tanışacaksın. Hazırsan başlayalım!🧠
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir proje üzerinde çalışırken ilk ne yaparsın?
4. Problem çözerken en çok hangi yöntemi tercih edersin?
5. Öğrenirken hangi yöntem sana daha uygun gelir?
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6. Boş zamanlarında en çok ne yaparsın?
7. Yeni bir bilgi aldığında nasıl aklında tutarsın?
8. Yenilikten kaçar mısın?
9. Karar verirken en çok neye güvenirsin?
10. Son olarak bir şeyleri deneyimlemek sana haz verir mi?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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