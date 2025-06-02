Sadece 10 Soruda Zihinsel Haritanı Çıkarıyoruz!

Ayakların yere sağlam basıyor. Ne hayalperest kadar uçtadır aklın ne de stratejist kadar katı. Senin zihinsel haritan dengeyle örülmüş; hem duygularını hem mantığını kullanıyorsun. Sosyal ilişkilerde ve takım çalışmalarında çok başarılısın. Eğitmenlik, yöneticilik ya da danışmanlık gibi alanlar sana göre.