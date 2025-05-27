En Çok Kullandığın Ruj Rengine Göre 5 Karakter Özelliğini Söylüyoruz!

Ruj sadece bir makyaj malzemesi değil; tarzının, enerjinin ve hatta karakterinin dışa vurumu! Cesur bir kırmızı mı, gizemli bir mor mu, yoksa doğal tonların sadeliği mi seni anlatıyor?

Dudaklarındaki renk, senin hakkında sandığından çok daha fazlasını söylüyor. Bu testte, favori ruj rengini seçiyorsun, biz de sana karakterinin en baskın 5 özelliğini söylüyoruz.