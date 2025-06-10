Bu Ünlü İsimler Aynı Dizi/Film'de Rol Aldı mı?
Bazı oyuncuların kimyası o kadar iyi ki aynı projede olduklarını hatırlamak kolay… Ama ya hafızan seni yanıltıyorsa? Bu testte Türk televizyonlarının tanıdık yüzlerini eşleştireceğiz ama dikkat, bazı ikililer gerçekten aynı yapımda rol almışken, bazıları sadece hayran hayallerinde yan yana gelmiş olabilir!
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1. Engin Günaydın ve Haluk Bilginer aynı projede yer aldı mı?
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2. Demet Evgar ve Ufuk Özkan aynı projede yer aldı mı?
3. Ceren Moray ve İlker Kaleli aynı projede yer aldı mı?
4. Ezgi Mola ve Gökçe Bahadır aynı projede yer aldı mı?
5. Hümeyra ve Meriç Aral aynı projede yer aldı mı?
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6. Ali Atay ve Çetin Tekindor aynı projede yer aldı mı?
7. Çağatay Ulusoy ve Bergüzar Korel aynı projede yer aldı mı?
8. Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın aynı projede yer aldı mı?
9. İrem Sak ve Ata Demirer aynı proje yer aldı mı?
10. Gülse Birsel ve Mehmet Ali Erbil aynı projede yer aldı mı?
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11. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin aynı projede yer aldı mı?
12. Caner Özyurtlu ve Berrak Tüzünataç aynı projede yer aldı mı?
13. Özge Özpirinçci ve Burak Deniz aynı projede yer aldı mı?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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