Korkularına Göre Psikolojik Alt Türünü Söylüyoruz!
Hepimizin içinde gizli kalmış farklı korkular var. Peki, senin korkuların hangi psikolojik alt türe işaret ediyor? Bu test, bilinçaltındaki endişelerini ve kaygılarını keşfetmene yardımcı olacak. Cesur musun? O zaman soruları cevapla ve kendi psikolojik haritanı çıkar!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle ne hissedersin?
4. En çok hangi durum seni rahatsız eder?
5. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
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6. Gece yalnız kalınca aklına en çok ne gelir?
7. Kalabalık bir yerde kendini nasıl hissedersin?
8. Bir hedef belirlediğinde yaşadığın en büyük engel nedir?
9. Sosyal ortamlarda konuşma yapman gerekirse ne hissedersin?
10. Kendini en güvende hissettiğin yer neresidir?
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Kontrol Korkusu
Sosyal Kaygı
Kaçınma ve Panik Tepkisi
Duygusal Uzaklaşma
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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