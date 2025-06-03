Korkularına Göre Psikolojik Alt Türünü Söylüyoruz!

Korktuğunda ortaya çıkan ilk tepkilerinden biri kaçmak ya da paniklemektir. Bu durum, senin temel savunma mekanizmalarından biri haline gelmiş. Tehlikeli, belirsiz ya da stresli bir durumla karşılaştığında zihnin hızla 'kaç' komutunu devreye sokar. Bu refleksin güçlü olması, seni birçok potansiyel zarardan uzak tutmuş olabilir; bu yüzden aslında içgüdüsel olarak seni koruyan bir mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kaçma eğilimi, hayatının bazı alanlarında seni kısıtlayabilir. Zorluklarla yüzleşmek yerine geri çekilmek, uzun vadede fırsatları kaçırmana, kendine olan güveninin sarsılmasına ve büyümeni engelleyen bir döngüye girmeni sağlayabilir. Panik haliyle verilen ani tepkiler ise çoğu zaman düşünmeden hareket etmene ve sonrasında pişmanlık duymanı gerektirecek kararlar almanı beraberinde getirebilir. Yine de, kendine bu konuda yüklenmek yerine bu davranışın ardındaki temel nedeni anlamaya çalışmak iyileştirici olabilir. Çünkü bu refleks bir zayıflık değil; geçmiş deneyimlerin, öğrenilmiş davranışların ve belki de bilinçdışında seni hayatta tutmaya çalışan bir parçanın dışavurumudur. Zihnin, seni korumak için bu yolu seçmiş. Ve bu farkındalıkla, bu mekanizmayı değiştirmek ya da dönüştürmek de mümkün hale gelir.