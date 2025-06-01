Zihin Türünüzü Kalem Tutuş Şekliniz Belirliyor! Sizinki Hangisi?
Bize kim olduğumuzu söyleyen pek çok küçük detay vardır; bazen beden dilimiz, bazen de alışkanlıklarımız… Kalem tutuş şekliniz de bu detaylardan biri! Belki hiç fark etmediniz ama kalemi nasıl tuttuğunuz, beyninizin nasıl çalıştığı, bilgiye nasıl yaklaştığınız ve problem çözme tarzınız hakkında önemli ipuçları verir. Kalem tutuş şekliniz üzerinden zihin türünüzü ortaya çıkaracak ve kendinizi daha iyi anlamanızı sağlayacaksınız.
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Kalem tutuş şeklin buysa sen analitik zihin türüne olabilirsiniz!
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Kalem tutuş şeklin buysa sen yaratıcı zihin türüne sahip olabilirsiniz!
Kalem tutuş şeklin buysa sen eleştirel zihin türüne sahip olabilirsiniz!
Kalem tutuş şeklin buysa sen duygusal zihin türüne sahip olabilirsiniz!
Kalem tutuş şeklin buysa sen pratik zihin türüne sahip olabilirsiniz!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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