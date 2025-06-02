Kişilik Testi: 5 Yıldızlı Otel mi Kamp mı?
Tatil planları yaparken kendinizi lüks bir otelin havuz başında kokteyl yudumlarken mi hayal ediyorsunuz, yoksa yıldızların altında kamp ateşi etrafında doğayla iç içe olmayı mı tercih ediyorsunuz?
Bu testte, konfor düşkünü bir tatilci mi yoksa maceraperest bir kampçı mı olduğunuzu öğreneceksiniz!
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Sen hangi tatil türünü tercih edersin?
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Lüks düşkünü tatilci
Macera ruhu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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