Tablo-Ressam Eşleştirmesinde 15/15 Yapabilecek misin?
Sanat tarihine ne kadar hakimsin? Van Gogh’un fırçasından çıkanları Monet’nin pastel dünyasından ayırt edebilir misin? Ya da bir Picasso tablosunu tek bakışta tanıyabilir misin?
Bu testte karşına çıkacak tabloların hangi ünlü ressama ait olduğunu bulmaya çalışacaksın. Kimi eserler göz açıp kapayıncaya kadar tanınsa da bazıları hafızanı zorlayabilir!
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1. ”Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosu hangi ressama aittir?
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2. ”İzlenim: Gün Doğumu” tablosu hangi ressama aittir?
3. ”Öpücük” tablosu hangi ressama aittir?
4. ”Gece Devriyesi” tablosu hangi ressama aittir?
5. ”The Potato Eaters” tablosu hangi ressama aittir?
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6. ”Kırda Öğle Yemeği” tablosu hangi ressama aittir?
7. ”İnci Küpeli Kız” tablosu hangi ressama aittir?
8. ”Halka Yol Gösteren Özgürlük” tablosu hangi ressama aittir?
9. ”Tekne Gezisinde Öğle Yemeği” tablosu hangi ressama aittir?
10. ”Amerikan Gotiği” tablosu hangi ressama aittir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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