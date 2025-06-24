NATO Aile Fotoğrafı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Yan Yana Geldi
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kritik toplantısı Hollanda’da yapılıyor. NATO’ya üye ülkelerin başkanları, Hollanda Kralı Alexander’ın liderler onuruna verdiği yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana poz verdi.
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Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin gölgesinde düzenlenen NATO toplantısı dikkatle takip ediliyor.
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Toplantı öncesi aile fotoğrafı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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