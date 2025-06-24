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NATO Aile Fotoğrafı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Yan Yana Geldi

NATO Aile Fotoğrafı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Yan Yana Geldi

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 23:08

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kritik toplantısı Hollanda’da yapılıyor. NATO’ya üye ülkelerin başkanları, Hollanda Kralı Alexander’ın liderler onuruna verdiği yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana poz verdi.

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Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin gölgesinde düzenlenen NATO toplantısı dikkatle takip ediliyor.

Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin gölgesinde düzenlenen NATO toplantısı dikkatle takip ediliyor.

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO toplantısı, yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump’ın ilk kez katılacağı NATO toplantısı olacak.

Trump’ın, Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını artırmadığı için NATO’ya soğuk davrandığı biliniyor.

Toplantı öncesi aile fotoğrafı

Toplantı öncesi aile fotoğrafı

NATO liderleri, Hollanda Kralı Willem-Alexander’in verdiği yemek öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana poz verdi.

İşte NATO liderlerinin görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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