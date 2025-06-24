İran’da Zafer Kutlaması: Halk Tahran’da Meydanlara Akın Etti
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İsrail’in 13 Haziran’dan İran’a düzenlediği hava saldırı sonrasında iki ülke çatışmıştı.
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İran’da halk meydanlarda zafer kutlaması yaptı.
Zafer kutlamalarından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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