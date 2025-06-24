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İran’da Zafer Kutlaması: Halk Tahran’da Meydanlara Akın Etti

İran’da Zafer Kutlaması: Halk Tahran’da Meydanlara Akın Etti

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 22:00

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar bugün ilan edilen ateşkesle sona ermişti. İran’da halk, ateşkes ilanı sonrasında başkent Tahran’da meydanlara çıktı.

Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yaptı.

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İsrail’in 13 Haziran’dan İran’a düzenlediği hava saldırı sonrasında iki ülke çatışmıştı.

İsrail’in 13 Haziran’dan İran’a düzenlediği hava saldırı sonrasında iki ülke çatışmıştı.

İran, İsrail’in saldırılarına füzelerle karşılık vermiş ve başta Tel Aviv olmak üzere birçok İsrail kentini isabet almıştı. ABD de İran’a yönelik düzenlediği hava harekatında nükleer tesisileri hedef aldığını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki ateşkesi ise ABD Başkanı Donald Trump açıklamıştı.

İran’da halk meydanlarda zafer kutlaması yaptı.

İran’da halk meydanlarda zafer kutlaması yaptı.

Tahran’da bulunan İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösteride, eylemciler ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e karşı öfkelerini dile getirdi.

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan İranlılar, sık sık 'zillet bizden uzaktır', 'Amerika'ya ölüm', 'İsrail'e ölüm', 'taviz yok' sloganları attı.

Siyasi liderliğe ve orduya destek mesajları verilen gösteride, özellikle gençlerin ve kadınların yoğun katılımı dikkati çekti.

Zafer kutlamalarından görüntüler 👇

Zafer kutlamalarından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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