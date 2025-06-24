“Yaşayan Nostradamus” İsmiyle Bilinen Medyum Uyardı: İran-İsrail Gerilimine Bu Ülke de Dahil Olabilir!
Kaynak: https://www.unilad.com/news/world-new...
Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, 'Yaşayan Nostradamus' lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salomé'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken Salomé, çatışmaların sanılandan daha geniş bir boyuta ulaşabileceğini iddia etti.
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Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar dünya gündemindeki yerini korurken, Brezilyalı medyum Athos Salomé’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
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İngiltere'nin, çatışmalara istemeden de olsa dahil olabileceğini iddia etti.
Salomé ayrıca, Birleşik Krallık’ın çatışmalara doğrudan bir beyanla değil; “sessiz ittifaklar, stratejik anlaşmalar ve kamuoyunun farkında olmadığı baskılar yoluyla” dahil olabileceğini iddia etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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