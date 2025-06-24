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“Yaşayan Nostradamus” İsmiyle Bilinen Medyum Uyardı: İran-İsrail Gerilimine Bu Ülke de Dahil Olabilir!

“Yaşayan Nostradamus” İsmiyle Bilinen Medyum Uyardı: İran-İsrail Gerilimine Bu Ülke de Dahil Olabilir!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 21:39

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, 'Yaşayan Nostradamus' lakaplı Brezilyalı medyum Athos Salomé'den dikkat çeken bir uyarı geldi. İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken Salomé, çatışmaların sanılandan daha geniş bir boyuta ulaşabileceğini iddia etti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/world-new...
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Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar dünya gündemindeki yerini korurken, Brezilyalı medyum Athos Salomé’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar dünya gündemindeki yerini korurken, Brezilyalı medyum Athos Salomé’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Yaşayan Nostradamus” olarak anılan Salomé, bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı bir öngörüde bulundu.

İngiltere'nin, çatışmalara istemeden de olsa dahil olabileceğini iddia etti.

İngiltere'nin, çatışmalara istemeden de olsa dahil olabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile İsrail arasında bir ateşkesin yürürlükte olduğunu açıklamasına rağmen, İran’ın bu ateşkesi ihlal ettiği yönündeki haberler üzerine gerilim yeniden tırmandı. Trump, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamada her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Ardından ABD'nin, İran’ın nükleer üretim kapasitesini hedef almak amacıyla üç füze saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Bu gelişmelerin hemen ardından konuşan Salomé, çatışmanın yalnızca görünen yüzünün medyaya yansıdığını, perde arkasında çok daha karmaşık stratejik hesapların yürütüldüğünü ileri sürdü. Salomé’ye göre, “Gerçek barış aniden gelmez, tek bir liderin yaptığı konuşmayla da sağlanmaz. Barış, kararlılık, diplomasi ve yaşama duyulan saygıyla inşa edilir.”

Salomé ayrıca, Birleşik Krallık’ın çatışmalara doğrudan bir beyanla değil; “sessiz ittifaklar, stratejik anlaşmalar ve kamuoyunun farkında olmadığı baskılar yoluyla” dahil olabileceğini iddia etti.

Salomé ayrıca, Birleşik Krallık’ın çatışmalara doğrudan bir beyanla değil; “sessiz ittifaklar, stratejik anlaşmalar ve kamuoyunun farkında olmadığı baskılar yoluyla” dahil olabileceğini iddia etti.

Özellikle Diego Garcia’daki İngiliz askeri üssünün ABD’ye lojistik destek sağlamak amacıyla hareketlendiğini belirtti.

Medyumun iddiasına göre, İran’ın bu sürece yanıtı, İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki askeri varlığını hedef almak ve Hürmüz Boğazı’nı kapatmak olabilir. Böyle bir adımın, İngiltere tarafından “insani bir müdahale” olarak sunulacağı ancak doğrudan çatışmalara yol açabileceği ifade edildi. Salomé, yaşanacakların “sessiz bir nükleer kriz”i tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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