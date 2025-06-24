“Yaşayan Nostradamus” İsmiyle Bilinen Medyum Uyardı: İran-İsrail Gerilimine Bu Ülke de Dahil Olabilir!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile İsrail arasında bir ateşkesin yürürlükte olduğunu açıklamasına rağmen, İran’ın bu ateşkesi ihlal ettiği yönündeki haberler üzerine gerilim yeniden tırmandı. Trump, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamada her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. Ardından ABD'nin, İran’ın nükleer üretim kapasitesini hedef almak amacıyla üç füze saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Bu gelişmelerin hemen ardından konuşan Salomé, çatışmanın yalnızca görünen yüzünün medyaya yansıdığını, perde arkasında çok daha karmaşık stratejik hesapların yürütüldüğünü ileri sürdü. Salomé’ye göre, “Gerçek barış aniden gelmez, tek bir liderin yaptığı konuşmayla da sağlanmaz. Barış, kararlılık, diplomasi ve yaşama duyulan saygıyla inşa edilir.”