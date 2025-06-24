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İlber Ortaylı’dan Tutuklanan Fatih Altaylı’ya Destek: “Kendisine Olan Hayranlığımı Açıklamak Zorundayım”

İlber Ortaylı’dan Tutuklanan Fatih Altaylı’ya Destek: “Kendisine Olan Hayranlığımı Açıklamak Zorundayım”

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 21:26

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayın hedef gösterilince “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tarihçi profesör İlber Ortaylı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tutuklanan Fatih Altaylı’ya destek oldu. 

Altaylı için “Suyun ısındı” paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ı da eleştiren Ortaylı, “Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım. Bunu devlet görevlilerimizin dikkatine de arz ederim.” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının yankıları sürüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının yankıları sürüyor.

YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı’nın açıklamaları montajlanmış ve bağlamından koparılarak hedef gösterilmişti.

Suçlamaları kabul etmeyen Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Arkadaşı İlber Ortaylı’dan Fatih Altaylı’ya destek geldi.

Arkadaşı İlber Ortaylı’dan Fatih Altaylı’ya destek geldi.

İlber Ortaylı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili dostum Fatih Altaylı’yla uzun yıllardır sık sık programlar yapıyoruz. Zaman zaman bir araya geliriz. Çok az siyaset konuşmuşuzdur. O zaten her zaman gazeteci olmayı tercih etmiştir. Bir konuda kendisine olan hayranlığımı açıklamak zorundayım, bunu herkesin bilmesi gereklidir: Bir konuyu ele aldığı zaman okumayı yapar, sorgulamayı yapar, doğru dürüst tartışır. Ehliyetsizce, kulaktan dolma bilgilerle veya sloganlarla program yapan bir sunucu veya programcı zaten bizim ülkemizde pek sevilmez. Altaylı, Türk toplumunda yaptığı işi iyi yapmaya çalışan nadir insanlardandır.  

Sözü uzatacak değilim; Fatih Altaylı gibi ciddi gazeteciler, alanında donanımlı olan kişiler, bugün tüm dünyada azalıyor. Ortalık; yarı cahiller, istihbarat örgütlerine çalışırken “şıklık olsun” diye uyduruk haber yapanlar ya da Amerikan “think tank” kuruluşlarında, Beyaz Saray’ın keyfine göre sözde bilgi toplayan ve taraflılığı tarafsız yorum diye yutturmaya çalışan kişilere benzeyenlerle doludur.

Bu bakımdan ciddi habercilik yapan, siyasi gruplara girmeden siyaseti inceleyen kişiler de her toplum için bir ihtiyaç. Hükümetin yakın çevre bürokrasisinde görevli olduğu hâlde, medyada Altaylı için “suyun ısındı” diye mesaj atan kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım. Bunu devlet görevlilerimizin dikkatine de arz ederim. Değil böyle yüksek mevkideki bir danışman, bürokrasinin çok daha alt katmanındaki birisinin dahi bu gibi kampanyalara ve fikir beyanına açıkça yer vermeye hakkı yoktur. Suret-i katiyetle iddianame çıkana kadar Fatih’in programı hakkında en hafif bir yorum yapmamaya karar verdim. Bunu Cumhuriyet Savcılığı’nın çalışması için de gerekli görüyorum.  

Şüphesiz bir tarihçi olarak, benden istendiği vakit her türlü mütalaaya ve ifadeye hazır olduğumu beyan etmek isterim. Arkadaşım Fatih Altaylı’yı en kısa zamanda görevine dönmüş olarak göreceğimize inanıyorum. Zira ben bırakınız Türkiye’yi, hiçbir toplumun bu gibi insanları hırpalayarak ve eriterek bir yere ulaştığını görmedim. Alem gider, gideceği yere…'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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