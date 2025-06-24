İlber Ortaylı’dan Tutuklanan Fatih Altaylı’ya Destek: “Kendisine Olan Hayranlığımı Açıklamak Zorundayım”
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayın hedef gösterilince “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Tarihçi profesör İlber Ortaylı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tutuklanan Fatih Altaylı’ya destek oldu.
Altaylı için “Suyun ısındı” paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ı da eleştiren Ortaylı, “Bu kişinin memuriyetle ilgisini ve ciddiyetini kavrayamadım. Bunu devlet görevlilerimizin dikkatine de arz ederim.” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının yankıları sürüyor.
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Arkadaşı İlber Ortaylı’dan Fatih Altaylı’ya destek geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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