Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı Mesajı: "Darısı Diğer Müfterilerin Başına"
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayın sonrasında “Cumhurbaşkanına Tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına sevinen bir paylaşımda bulundu ve “Darısı diğer müfterilerin (iftara atan) başına” dedi.
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YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı dün tutuklanmıştı.
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Cübbeli Ahmet’ten Fatih Altaylı paylaşımı geldi.
Cübbeli Ahmet’in paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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