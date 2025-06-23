onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı Mesajı: "Darısı Diğer Müfterilerin Başına"

Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı Mesajı: "Darısı Diğer Müfterilerin Başına"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 22:51

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayın sonrasında “Cumhurbaşkanına Tehdit” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına sevinen bir paylaşımda bulundu ve “Darısı diğer müfterilerin (iftara atan) başına” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı dün tutuklanmıştı.

YouTube’da en çok izlenen gazetecilerin başında gelen Fatih Altaylı dün tutuklanmıştı.

İfadesinde açıklamalarının kesilerek, montajlanarak hedef gösterildiğini söyleyen Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cübbeli Ahmet’ten Fatih Altaylı paylaşımı geldi.

Cübbeli Ahmet’ten Fatih Altaylı paylaşımı geldi.

Daha önce birçok kez Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ancak son zamanlarda aralarının açık olduğu bilinen Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına “sevindi.”

“Ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar” diyen Cübbeli Ahmet açıklamasını “Darısı diğer müfterilerim başına” diyerek tamamladı.

Cübbeli Ahmet’in paylaşımı 👇

Cübbeli Ahmet’in paylaşımı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
27
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pelda

Konuşmuş şarlatan. Kendilerini nimetten sayan ne kadar çok çapsız varsa, sahibine ağızlarının suyu akarcasına yaranma derdinde. Gökten kemik yağmıyor, gürült... Devamını Gör

Turgut Güler

Böyle herkesle kokuşacağına, saraya git babanın yere bakanlarını gıdıkla daha çok puan toplarsın, onbir ayın maymunu

Selda Demirbilek

İçerde olması gerekenler dışarıda dışarıda olması gerekenler içerde İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz çok garip