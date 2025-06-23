Cübbeli Ahmet'ten Fatih Altaylı Mesajı: "Darısı Diğer Müfterilerin Başına"

Daha önce birçok kez Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ancak son zamanlarda aralarının açık olduğu bilinen Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına “sevindi.”

“Ne hikmetse başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar” diyen Cübbeli Ahmet açıklamasını “Darısı diğer müfterilerim başına” diyerek tamamladı.