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İran’dan Katar ve Irak’taki ABD Üslerine Füzeli Saldırı

İran’dan Katar ve Irak’taki ABD Üslerine Füzeli Saldırı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.06.2025 - 19:45 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 19:55

İran’ın, ABD’ye misillime olarak Katar’ın başkenti Doha ve Irak’ta bulunan ABD’ye ait havaüslere füzeli saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. Katar'dan yapılan açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

İran, ABD'ye yönelik 'Beşaretü’l-Feth' (Zaferin Müjdesi) isimli askeri operasyon başlattığını duyurdu.

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İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya cevap verdi.

İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya cevap verdi.

Akşam saatlerinde İran’dan Katar ve Irak’ta bulunan ABD’ye ait üslere füzeli saldırı düzenlendi. ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük havaüssünün bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu.

İran’ın, Katar’a 6, Irak’a ise 1 balistik füze gönderdiği iddia edildi.

Katar'da İran'ın füze saldırısına karşılık veren hava savunma sistemleri 👇

İran’dan açıklama geldi.

İran’dan açıklama geldi.

İran yaptığı açıklamada, Katar ve Irak’taki ABD tesislerine yönelik 'Beşaretü’l-Feth' (Zaferin Müjdesi) adlı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Katar'da hava savunma sisteminin İran'ın füzesini engellediği ana ait olduğu iddia edilen görüntü 👇

Körfez ülkeleri ayakta!

Körfez ülkeleri ayakta!

İran’ın ABD’ye yönelik misilleme saldırısı karşısında Körfez Ülkeri Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını kapattı.

Bahreyn ve Kuveyt’te sirenlerin çaldığı ve insanların sığınaklara gittiği iddia ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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