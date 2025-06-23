İran’dan Katar ve Irak’taki ABD Üslerine Füzeli Saldırı
İran’ın, ABD’ye misillime olarak Katar’ın başkenti Doha ve Irak’ta bulunan ABD’ye ait havaüslere füzeli saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri duyuldu. Katar'dan yapılan açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.
İran, ABD'ye yönelik 'Beşaretü’l-Feth' (Zaferin Müjdesi) isimli askeri operasyon başlattığını duyurdu.
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İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya cevap verdi.
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Katar'da İran'ın füze saldırısına karşılık veren hava savunma sistemleri 👇
İran’dan açıklama geldi.
Katar'da hava savunma sisteminin İran'ın füzesini engellediği ana ait olduğu iddia edilen görüntü 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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