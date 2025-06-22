ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Muhammedi, 'İran açısından pek olağanüstü bir durum yaşanmadı. İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi. Kesin olan iki şey var. Birincisi, bilgi bombalanamaz. İkincisi, bu sefer kumarbaz kaybedecek' dedi.