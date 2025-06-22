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ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD’den İran’a Saldırı: Bombardımandan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 11:38

ABD, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara bu gece itibariyle resmen dahil oldu. ABD’nin B-2 bombardıman uçakları, İran’ın 3 nükleer tesisine de saldırı düzenledi.

ABD’nin İran’a saldırısından ilk görüntüler de ortaya çıktı.

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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırıda dün gece yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırıda dün gece yeni bir gelişme yaşandı.

ABD, İran’a düzenlediği saldırı ile savaşa resmen dahil oldu. ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı B-12 bombardıman uçakları, İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın canlı olarak takip ettiği ve “Tüm tesisi havaya uçurduk” dediği saldırdan ilk görüntü de ortaya çıktı.

ABD’nin hava saldırısı sonrasında yaşanan patlama 👇

İran: Tesis uzun süre önce boşaltıldı.

İran: Tesis uzun süre önce boşaltıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. 

Muhammedi, 'İran açısından pek olağanüstü bir durum yaşanmadı. İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi. Kesin olan iki şey var. Birincisi, bilgi bombalanamaz. İkincisi, bu sefer kumarbaz kaybedecek' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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