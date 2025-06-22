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ABD Resmen Savaşa Girdi: İran’ın 3 Nükleer Tesisi B-2 Bombardıman Uçaklarıyla Vuruldu

ABD Resmen Savaşa Girdi: İran’ın 3 Nükleer Tesisi B-2 Bombardıman Uçaklarıyla Vuruldu

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2025 - 08:21

İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı çatışmalara Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. ABD’nin hava kuvvetlerindeki en etkili uçaklardan olan B-2 bombardıman uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisilerini bombaladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 'İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi' ifadelerini kullandı.

İran ise nükleer tesislerin daha önceden boşaltıldığını iddia ediyor.

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Dünya kamuoyunun merakla beklediği olay gerçekleşti.

Dünya kamuoyunun merakla beklediği olay gerçekleşti.

ABD, İran ile İsrail arasında süren savaşa dahil olarak İran’ın nükleer tesisilerini vurdu. CNN’de yer alan habere göre, ABD’nin 6 B-2 bombardıman uçağı, İran’ın nükleer tesisilerini 12 sığınak delici füze ile vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, “İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Donald Trump’a teşekkür etti. İran ise vurulan nükleer tesislerdeki kritik maddelerin başka yerlere taşındığını iddia ediyor.

Trump sosyal medyada yaptığı açıklamasını ise “Şimdi barış zamanı” diyerek bitirdi.

Donald Trump’ın saldırıyı böyle takip etti 👇

Donald Trump’ın saldırıyı böyle takip etti 👇

Radyoaktif tehlike var mı?

Radyoaktif tehlike var mı?

İran’ın hedef alınan nükleer tesisleri sonrasında Suudi Arabistan’ın nükleer düzenleyici yetkilisi, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri için radyoaktif izlere rastlanmadığını söyledi.

New York Times ise saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarının, ABD’nin Missouri'de bulunan üsslerinden kalktığını ve 37 saat boyunca aralıksız uçuş gerçekleştirdiğini yazdı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Alper Ahmet

AKP'nin dostu Amerika

ercan ugur

Cahillik yine sahnede . Trump,Netenyahu ya da Hamaney hepsi şekil değiştirmiş bir Hitler … Prim yapmak için savaşa giren, fındık kadar beyni olmayan faşistle... Devamını Gör

Semih Kemal Manav

Haberi yapmakta biraz geç kalmadınmı...Ufak çapta da olsa iran karşı saldırıya geçti...magazin takip edeceğinize biraz gerçek habercilik yapın isterseniz...