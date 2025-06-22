ABD Resmen Savaşa Girdi: İran’ın 3 Nükleer Tesisi B-2 Bombardıman Uçaklarıyla Vuruldu

İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı çatışmalara Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. ABD’nin hava kuvvetlerindeki en etkili uçaklardan olan B-2 bombardıman uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisilerini bombaladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 'İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi' ifadelerini kullandı.

İran ise nükleer tesislerin daha önceden boşaltıldığını iddia ediyor.