ABD Resmen Savaşa Girdi: İran’ın 3 Nükleer Tesisi B-2 Bombardıman Uçaklarıyla Vuruldu
İran ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı çatışmalara Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. ABD’nin hava kuvvetlerindeki en etkili uçaklardan olan B-2 bombardıman uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesisilerini bombaladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 'İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi' ifadelerini kullandı.
İran ise nükleer tesislerin daha önceden boşaltıldığını iddia ediyor.
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Dünya kamuoyunun merakla beklediği olay gerçekleşti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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AKP'nin dostu Amerika
Cahillik yine sahnede . Trump,Netenyahu ya da Hamaney hepsi şekil değiştirmiş bir Hitler … Prim yapmak için savaşa giren, fındık kadar beyni olmayan faşistle... Devamını Gör
Haberi yapmakta biraz geç kalmadınmı...Ufak çapta da olsa iran karşı saldırıya geçti...magazin takip edeceğinize biraz gerçek habercilik yapın isterseniz...